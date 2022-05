Schaeffler startet mit gutem ersten Quartal ins Jahr 2022

Wie das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach mitteilt, stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres währungsbereinigt um 1,9 Prozent auf 3,76 Milliarden Euro. Allerdings sei diese Steigerung vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen, teilt Schaeffler mit. Es sei gelungen, die steigenden Beschaffungskosten zunehmend an die Kunden weiterzugeben.

Schaefflers "Gemischtwarenladen" läuft

Zudem profitierte der Konzern von seiner diversifizierten Aufstellung. Während die Umsätze in der Autozulieferersparte um 3,2 Prozent zurückgingen, legte die Industriesparte um 15,7 Prozent zu. Auch geografisch gesehen, gibt es deutliche Unterschiede bei den Geschäften. Während in Europa und Amerika die Umsätze um 4,4 beziehungsweise 3,5 Prozent gestiegen sind, spürt Schaeffler in Asien weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So verzeichnet das Unternehmen in China ein Umsatzminus von 3,4 Prozent. Im übrigen Asien- und Pazifikraum stieg der Umsatz nur leicht um 0,4 Prozent.

Starkes Geschäft mit der E-Mobilität

Schaut man auf die jeweiligen Unternehmensbereiche, spürt Schaeffler in der Autozulieferersparte die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Auch der Engpass bei der Zulieferung von Halbleitern macht sich bemerkbar, denn insgesamt wurden weniger Autos produziert. Anders verhält es sich bei E-Autos. Bei Zulieferungen für die E-Mobilität hat Schaeffler bereits im ersten Quartal sein Jahresziel erreicht. Hier gingen in den Monaten Januar bis März Aufträge im Wert von zwei Milliarden Euro ein. Das Unternehmen hatte ursprünglich zwei bis drei Milliarden Euro als Ziel für das Gesamtjahr ausgegeben.

Industriesparte ist Wachstumsmotor

Die Industrieparte erwirtschaftete im ersten Quartal Umsätze von 1,0 Milliarden Euro. Hier konnten zum Teil zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden. Allein in Europa zog der Umsatz um 26,2 Prozent an – lediglich am chinesischen Markt steht ein Minus von 0,3 Prozent.

Schaeffler wagt nun Ganzjahres-Prognose

Die insgesamt positiven Zahlen haben die Unternehmensführung dazu veranlasst, nun doch eine vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr auszugeben. Zuletzt hatte die Konzernleitung dies aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht gewagt. Währungsbereinigt peilt Schaeffler für 2022 ein Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent an. Die Gewinnmarge vor Steuern und Zinsen soll bei fünf bis sieben Prozent liegen.