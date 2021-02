Schaeffler-Standort Eltmann: Dialog zu Jobverlagerungen gestoppt

Vertreter von IG Metall und Betriebsräten des Wälzlager-Konzerns Schaeffler haben am Mittag in Schweinfurt die Sondierungsgespräche mit Vertretern der Unternehmensleitung zum Thema Standorterhalt Eltmann und Wuppertal beziehungsweise Arbeitsplatzverlagerungen abgebrochen. Wie Salvatore Vicari, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Schaeffler, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, seien die Angebote der Unternehmensleitung "keine Ausgangssituation, um weitere Gespräche zu führen." Vor dem Werkstor in Schweinfurt hatte es einen lautstarken Autokorso von Mitarbeitern aus Eltmann im Landkreis Haßberge und Höchstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt gegeben. Die Beschäftigten protestierten in Dreierreihen lautstark mit ihren Hupen.

Schaeffler will Standort Eltmann schließen

Laut den Betriebsräten hält das Unternehmen an der geplanten Standortschließung des Werks in Eltmann mit gut 400 Mitarbeitern fest. Einem Teil der Beschäftigten sollen laut IG Metall Arbeitsplatzangebote in Schweinfurt gemacht werden. Ulrich Schöpplein, der Betriebsratsvorsitzende des Schaeffler-Standorts Eltmann kann nicht verstehen, dass ein wirtschaftlich profitabler Standort wie dieser geschlossen werden soll. Er sei dennoch zuversichtlich, weil die "Zahlen für uns sprechen, die Belegschaft auch kampferprobt ist und das wird der Vorstand auch spüren", sagte er zum BR. Am Standort Wuppertal sollen von momentan über 700 Mitarbeitern künftig nur noch 25 arbeiten.

Langfristig 500 Jobs bei Schaeffler in Schweinfurt gefährdet

Für den Standort Schweinfurt würden laut IG Metall von den momentan rund 4.900 Arbeitsplätzen langfristig rund 500 wegfallen. Jürgen Schenk, der Betriebsratsvorsitzende des Schaeffler-Standorts Schweinfurt, sagte dem BR nach den Verhandlungen: "Das Thema Automotive verabschiedet sich systematisch aus dem Standort. Das Thema Robotik kommt nicht und der Arbeitgeber legt auch als positives Argument den positiven Effekt der Konjunktur vor. Das heißt: Er hält im Gros an seinen Verlagerungsplänen an dieser Stelle fest".