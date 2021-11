Schaeffler spürt die Krise und korrigiert Prognose

Halbleiter sind derzeit weltweit kaum zu bekommen, und die Autoindustrie braucht besonders viele davon. Die Folge: Zigtausende Autos können nicht gebaut werden. Das belastet auch die Zulieferer. Während kleinere Firmen zunehmend in Geldnot geraten oder bereits Insolvenz angemeldet haben, kann Schaeffler den Rückgang durch ein starkes Industriegeschäft zumindest etwas abfedern.

"Die Entwicklung im dritten Quartal zeigt, wie richtig und wichtig es ist, dass wir ein Automobil- und Industriezulieferer sind." Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG

Schaeffler erwartet nur noch sieben Prozent Wachstum

Trotzdem hat der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Statt elf Prozent werden jetzt nur noch sieben Prozent Wachstum erwartet. Und auch die Gewinnmarge sinkt, das liegt vor allem an den gestiegenen Rohstoffpreisen. In Bezug auf den Mangel an Halbleitern halten es Experten für möglich, dass der Engpass bis weit ins nächste Jahr andauern wird.

Insgesamt ein recht ungemütliches Umfeld, in dem sich Schaeffler behaupten muss. Ob ein weiteres Sparprogramm aufgelegt wird, hängt wohl vom vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ab.