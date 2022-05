Schaeffler setzt in Höchstadt auf Digitalisierung und Roboter

Auf 8.000 Quadratmeter kommen modernste Roboter am neuen Schaeffler-Werkzeugtechnologiezentrum in Höchstadt zum Einsatz. An einigen vollautomatischen Produktionsstrecken arbeiten die Maschinen im Dauerbetrieb – sieben Tage die Woche. Zudem wurden Arbeitsabläufe weiter digitalisiert.

Standort auch in Zukunft wettbewerbsfähig

Die Arbeit im neuen Technologiezentrum sei dadurch effizienter und schneller, sagte Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG, bei der Eröffnung des Zentrums in Höchstadt. So bleibe der Standort mit seiner Produktion auch in Zukunft wettbewerbsfähig. Im neuen Technologiezentrum werden unter anderem Werkzeuge für die E-Mobilität und Robotik gefertigt.

Schaeffler wichtiger Arbeitgeber in der Region

In das Werkzeugtechnologiezentrum investierte Schaeffler einen zweistelligen Millionenbetrag. Ein wichtiges Signal für die Mitarbeiter und die Stadt Höchstadt. Viele Jobs hängen in der Region an Schaeffler. Ende 2020 hatte das Unternehmen angekündigt, in Deutschland mehr als 4.000 Arbeitsplätze zu streichen. Mitarbeiter in Höchstadt bildeten damals eine Menschenkette, um ihr Werk symbolisch zu schützen. Bei der Eröffnung des neuen Zentrums zeigte sich der Erste Bürgermeister von Höchstadt, Gerald Brehm (Junge Liste Höchstadt), erleichtert, dass die Umstrukturierungen vor Ort in einer mitarbeiterverträglichen Form abgelaufen seien. Am Standort in Höchstadt sind knapp 1.600 Mitarbeiter beschäftigt. 350 von ihnen im neuen Werkzeugtechnologiezentrum.

Neue Adresse für Schaeffler in Höchstadt

Der Standort in Höchstadt besteht bereits seit 70 Jahren. Zum Jubiläum erhielt das Werk eine neue Adresse: Schaeffler-Platz 1. Auf dem Platz steht nun auch eine rund 2,5 Meter hohe Skulptur in Form eines Zylinderrolllagers. Das Produkt wird in Höchstadt bereits seit Jahrzehnten gefertigt.