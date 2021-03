Schaeffler schließt Werk in Eltmann – 450 Mitarbeiter betroffen

Das Schaeffler-Werk in Eltmann im Landkreis Haßberge wird geschlossen. Das hat der CSU-Landtagsabgeordnete Steffen Vogel aus Theres über die Sozialen Medien mitgeteilt. Demnach habe gestern der Vorstandsvorsitzende von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, ihn, Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär, Haßberge Landrat Wilhelm Schneider und Eltmanns Bürgermeister Michael Ziegler via Videoschalte darüber informiert, "dass alle Bemühungen nicht fruchteten und Schaeffler sein Werk in Eltmann schließen wird". 450 Arbeitsplätze sind davon betroffen.

Stand die Entscheidung schon seit Wochen fest?

Der Betriebsrat um seinen Betriebsratsvorsitzenden Ulrich Schöpplein habe zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern riesige Einsparpotentiale aufgezeigt, aber die Forderungen seien zu hoch gewesen. Vogel hat den Eindruck, dass die Entscheidung schon vor dem "Dialog" der letzten Wochen feststand und man nicht mehr an der Entscheidung vom September rütteln wollte.

Schließung trotz Gegenkonzept des Betriebsrats

Ulrich Schöpplein, der Betriebsratsvorsitzende vom Schaeffler-Werk in Eltmann, bestätigt das gegenüber dem BR: "Es ist ein sehr bitteres Ergebnis, es macht mich auch ein stückweit wütend, denn wir haben ein hervorragendes Gegenkonzept zum Standorterhalt vorgelegt, das so viele finanzielle Verbesserungen in sich trägt."

Dass sich die Firma Schaeffler nicht darauf eingelassen habe, sei für ihn unverständlich. Es gab offenbar keinen Willen das Werk weiterzuführen. "Daher war die Entscheidung auch mit der Belegschaft zusammen, jetzt eher die Arbeitsplätze zu sichern, als ein Sterben auf Raten zu provozieren und dann für gute Arbeitsbedingungen in Schweinfurt zu sorgen und für Aufwandsentschädigungen diesbezüglich."

Weiterbeschäftigungsangebote am Standort Schweinfurt

Unverständlich ist für Schöpplein weiter die Schließungsentscheidung, weil das Werk schwarze Zahlen schreibt. Wörtlich sagt Schöpplein: "Das Werk ist profitabel, und wir haben über ein Konzept fast noch 18 Millionen Euro an Mehrwertschaffung für Schaeffler generiert und selbst das schlägt Schaeffler aus."

Bei Schaeffler in Eltmann sind laut Schöpplein rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. Für alle gibt es Weiterbeschäftigungsangebote im Schaeffler-Werk Schweinfurt. Am Standort sind auch vom Unternehmen Umbra zwischen 80-90 Menschen in der Kugelfertigung beschäftigt. Weiterhin werden langfristig die Mitarbeiter des Werksschutzes ihre Arbeitsplätze verlieren.

Arbeitsplatzverlagerung bis 2023?

Letztes Jahr im September feierte die Schaeffler-Belegschaft in Eltmann 80-jähriges Bestehen des Werks. 2004 gab es schon einmal vom Unternehmen den Versuch, das Werk zu schließen. Dagegen kämpfte die Belegschaft erfolgreich. Wann das Werk geschlossen wird, steht noch nicht fest. Die Verlagerung der Arbeitsplätze soll laut Schöpplein möglicherweise bis 2023 gehen.