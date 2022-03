Schaeffler: "Erfolgreiches Jahr" – Werk in Russland bleibt offen

Die Jahresbilanzkonferenz von Schaeffler war keine übliche Pressekonferenz. "Die Lage in der Ukraine ist erschrecken und zutiefst beunruhigend". Mit diesen Worten hat Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender von Schaeffler, die diesjährige Bilanzierung eröffnet. Er sei "schockiert von Zerstörung und dem Leid" und hoffe, dass der "Krieg sofort gestoppt wird."

Schaeffler-Werk in Russland läuft weiter

Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine und die 174 Mitarbeitenden in Russland seien alle wohlauf und sicher. Auch wenn andere fränkische Unternehmen wie Adidas oder Puma ihre Geschäfte in Russland vorerst einstellten, laufe das Schaeffler-Werk in Russland derzeit weiter. "Aktuell kann man das, glaube ich, so vertreten", sagte Rosenfeld. Das Unternehmen überlege aber täglich, wie es dort weitermache.

Umsatz steigt auf 13,9 Milliarden Euro

Obwohl auch das Jahr 2021 wegen der Corona-Krise und des Halbleiter-Mangels schwierige Umstände mit sich brachte, war es ein "erfolgreiches Jahr für Schaeffler", bilanzierte CEO Rosenfeld. Demnach habe sich "ausgezeichnet, dass wir mehr als reiner Automobilzulieferer sind". Laut Unternehmensangaben stiegen die Umsätze im vergangenen Jahr auf 13,9 Milliarden Euro und lagen damit "auf dem Niveau von vor der Pandemie", sagte Finanzvorstand Claus Bauer bei der Pressekonferenz. Der Erlös entspreche damit einem währungsbereinigten Plus von 9,7 Prozent.

50 Cent Dividende je Aktie für Aktionäre

Aufgrund dieser Zahlen will Schaeffler seinen Aktionärinnen und Aktionären eine Dividende von 50 Cent pro Aktie bezahlen. Diese Ausschüttung sei doppelt so hoch wie im Vorjahr. Große Fortschritte verzeichnete das fränkische Unternehmen nach eigenen Angaben in der E-Mobilität. Vor allem im Bereich E-Mobility und Automotive verwies Schaeffler auf einen starken Anstieg an Aufträgen. Schaeffler setzte demnach in der Sparte Automotive mehr als 8,4 Millionen Euro um. Der Umsatz stieg zum Vorjahr um 7,4 Prozent.

Schaeffler will bis 2040 klimaneutral werden

Wichtig sei Schaeffler auch das Thema Klimawandel und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Wirtschaft. "Ich halte es für extrem wichtig, Klimaneutralität nicht nur als Herausforderung und Chance zu begreifen, sondern als Verpflichtung", sagte Vorstandsvorsitzender Rosenfeld. Das fränkische Unternehmen wolle bis 2040 klimaneutral werden. Schon jetzt werde auf nachhaltige Materialien, Klimaneutralität in der Lieferkette und nachhaltige Produktionspreise geachtet. Unternehmensangaben zufolge würden schon jetzt 46 Werke komplett mit grünem Strom arbeiten.

Keine Prognose für 2022

Keiner könne sagen, wie sich die Situation in der Ukraine weiter entwickeln und welche Konsequenzen der Krieg auf die Weltwirtschaft, Lieferketten und Materialpreise haben werde, meinte Rosenfeld. "Deswegen haben wir uns entschlossen, die Prognose vorerst aussetzen." Das Management habe bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zwar einen Ausblick auf 2022 verabschiedet, der lasse sich jedoch aufgrund der Ereignisse nicht aufrechterhalten.