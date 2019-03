Schaeffler beschließt neues Sparprogramm: 900 Stellen fallen weg

Ein Gewinneinbruch, eine gesenkte Jahresprognose und ein Aktienkurs, der sich innerhalb eines Jahres fast halbiert hat - dass 2018 kein gutes Jahr für Schaeffler werden würde, zeichnete sich zuletzt schon ab. Nun hat der Automobilzulieferer aus Herzogenaurach seine Jahreszahlen vorgelegt - und die spiegeln den Abwärtstrend wider.

Denn für das Gesamtjahr konnte Schaeffler beim Umsatz nur leicht zulegen: Nach rund 14 Milliarden Euro im Jahr 2017 lag er im vergangenen Jahr bei rund 14,2 Milliarden - das ist ein Plus von 3,9 Prozent. 2017 war der Umsatz von Schaeffler hingegen noch um fast sechs Prozent gewachsen. Für das aktuelle Geschäftsjahr strebt das Unternehmen nur etwa drei Prozent an.

Der Gewinn vor Steuern und Sondereffekten lag bei rund 1,38 Milliarden Euro und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert von rund 1,58 Milliarden Euro.

Schaeffler beschließt Sparprogramm und Stellenabbau

Das fränkische Familienunternehmen verabschiedet sich angesichts der schwächeren Geschäfte von seinen Zielen für 2020 und legt ein Sparprogramm auf.

In der Autozuliefer-Sparte sollen rund 900 der 55.000 Arbeitsplätze wegfallen, 700 davon in Deutschland. Schaeffler überschreibt das neue Effizienzprogramm mit dem Titel "RACE", was für "Regroup Automotive for higher Margin and Capital Efficiency" steht.

Außerdem sollen europäischen Werke neu geordnet und kleine Teile des Geschäfts verkauft werden. Damit wolle Schaeffler die Kosten in den nächsten zwei Jahren um 90 Millionen Euro senken. Die Chefetage in Herzogenaurach will betriebsbedingte Kündigungen möglichst vermeiden und setzt auf sozialverträgliche Lösungen wie Abfindungen und vorzeitigen Ruhestand.

Vor allem die Auto-Sparte von Schaeffler steht unter Druck

Der Vorstand kassiert damit seine ursprünglichen Ziele und setzt jetzt voll darauf, die Kosten zu reduzieren und noch effizienter zu werden. Der Druck der Autoindustrie auf ihre Zulieferer ist generell größer geworden, weil die Konzerne milliardenschwere Investitionen in die E-Mobilität schultern müssen. "Die Marktbedingungen im globalen Automobilgeschäft haben sich in der zweiten Jahreshälfte deutlich verschlechtert. Das hat unser Ergebnis belastet", sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld.

Die Industrie-Sparte habe sich hingegen deutlich besser entwickelt, so Rosenfeld. Hätte sich Schaeffler nicht auf die Geschäfte in dieser Sparte verlassen können, wäre das Gesamtergebnis wohl noch schlechter ausgefallen.

Schaeffler steigt aus dem MDax ab

Erst in der Nacht zum Mittwoch war bekannt geworden, dass Schaeffler aus dem MDax in den SDax absteigt. In Kombination mit der Bilanz für 2018 kam diese Nachricht auch bei Anlegern nicht gut an: Die Schaeffler-Aktie verlor am Mittwoch deutlich.