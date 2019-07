SAP will mit Cloud-Software im Internet durchstarten

Es fehlen nur noch zwei Plätze, dann hat es der Software-Konzern SAP unter die Top 50 der weltgrößten Börsengesellschaften geschafft. Das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte will das Walldorfer Unternehmen mit einem starken Umsatzwachstum mit Cloud-basierter Internet-Software schreiben. Der Anteil dieser Cloud-Sparte am Gesamtkonzern beträgt erst ein Drittel, sie wächst aber drei Mal so schnell wie das Stammgeschäft.

Viele investiert und zugekauft

Vorher war SAP für seine aufwendigen Installationen, die mit hohen Folgekosten verbunden sind, bei Unternehmenskunden berühmt und berüchtigt. Die Internet-Anwendungen sind dagegen einfacher, schneller und überall verfügbar. Um in diesem Internet-Geschäft Fuß zu fassen, in dem nicht nur SAP die Zukunft sieht, waren viele Zukäufe und Investitionen nötig. Die Gewinnmargen sind in dieser Zeit gefallen und sollen jetzt wieder steigen. Dafür war ein größerer Umbau erforderlich.

Bis zu 4.400 Mitarbeiter sollen andere Aufgaben bekommen oder den Konzern verlassen, auch mit Abfindungen. Die Kosten dafür in Höhe von 900 Millionen Euro wurden bereits im ersten Quartal verbucht.