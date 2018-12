SAP will in München viele Jobs schaffen

SAP beschäftigt in der Münchner Innenstadt und am Stadtrand in Flughafennähe momentan zusammen rund 900 Mitarbeiter. Geplant ist nun ein Personalaufbau von 30 Prozent, wie Deutschland-Chef Daniel Holz dem "Münchner Merkur" bestätigte.

SAP will weiter wachsen, vor allem in der Cloud. Die Landeshauptstadt ist dabei ein zukunftsträchtiger Standort. Immerhin sind hier ja auch andere Großkonzerne, wie IBM, Microsoft oder Alibaba aktiv.

Rivale Salesforce lauert in München

Ein anderes Unternehmen der SAP momentan direkt zusetzt, ist Salesforce. Das US-Unternehmen bietet Firmen ebenfalls Unterstützung bei der Digitalisierung an. Salesforce hat seine Deutschland-Zentrale in München und hat SAP von hier aus bereits den Kampf angesagt. Man will den Walldorfer Konzern überflügeln und das größte Softwareunternehmen in Deutschland werden, so die vollmundige Ankündigung.

SAP-Manager Holz nimmt das gelassen. Von Salesforce überholt zu werden sei wenig wahrscheinlich. Die Kunden wollen ihre Daten seiner Ansicht nach nicht zwischen verschiedenen Systemen hin- und herschieben.

Keine SAP-Arena

SAP will in München auch mehr ins Marketing investieren. Im Olympiapark soll eine neue Multifunktionshalle entstehen, die den Eishockeyclub EHC Red Bull und die Basketball-Mannschaft des FC Bayern beheimaten soll. Welchen Namen die Halle bekommt, ist noch nicht klar.

Sie wird allerdings nicht, wie zuvor berichtet worden war, SAP-Arena heißen. Der Name soll Anfang 2019 in einem Namenswettbewerb geklärt.