SAP baut Forschungszentrum am Campus der TU München

Nach Fertigstellung des Forschungszentrums Ende 2022 sollen dort rund 600 Mitarbeiter von SAP und bis zu 130 Mitarbeiter der TUM arbeiten und forschen, sagte SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig am Montag in München. SAP investiert in den Bau an der TU München einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag, wie es hieß.

SAP hofft auf Kunden und Kompetenz aus Bayern

Das Gelände direkt neben der Informatik-Fakultät am Garchinger Campus wird dem Konzern für 50 Jahre unentgeltlich vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt. Dafür stehen 3.000 von insgesamt 18.000 Quadratmetern Fläche im Gebäude wiederum der TUM unentgeltlich zur Verfügung, wie der Präsident der TU, Thomas Hofmann erklärte. Zudem sind zahlreiche Kooperationen geplant. Mit der Expansion in München wolle SAP eine Brücke zu seinen Kunden in der bayerischen Landeshauptstadt schlagen.

"Und natürlich erhoffen wir uns, dass auch ein paar der hervorragenden Talente von der TUM den Weg zu uns finden." Christian Klein, Co-Vorstandssprecher SAP

Schwerpunkt der Forschung sollen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie deren sichere Anwendung sein.