Warum bricht die russische Wirtschaft nicht zusammen?

Geschlossene Läden kein Problem für russische Bevölkerung

Blickt man auf andere Konsumgüter wie Kleidung oder Möbel, sieht die Situation schlechter aus. Die meisten westlichen Firmen haben sich aus Russland zurückgezogen. Ikea oder H&M haben in den russischen Städten geschlossen.

Doch da dies bereits in den vergangen zwei Jahren immer wieder pandemiebedingt der Fall war, scheint es die meisten Russinnen und Russen weniger zu stören. "Der Anblick von geschlossenen Geschäften ist etwas Normales geworden." Sagt die in Moskau lebende Zolotova.

Große russische Abhängigkeit von Technologie-Importen

Im Zuge des russischen Angriffskrieges haben sich auch viele westliche Unternehmen aus dem Technologie-Sektor dazu entschlossen, ihre Geschäfte mit Russland einzustellen. Dies trifft die russische Wirtschaft schwer, denn noch ist sie stark abhängig von technologischen Importen.

Auch deshalb hat das russische Ministerium für Industrie und Handel eine Liste von Waren veröffentlicht, für die sogenannte Parallelimporte zugelassen werden sollen. Dort werden auch technologische Produkte aufgeführt, die nicht mehr auf direkten Weg nach Russland geliefert werden. Drittstaaten wie Kasachstan sollen die Produkte aus dem Westen kaufen und dann nach Russland weiterleiten – ohne die ansonsten notwendige Zustimmung der jeweiligen Unternehmen. Ein Plan, der allerdings für hohe Preise bei den betroffenen Produkten sorgt.

Gas- und Öl-Export für Russlands Wirtschaft essentiell

Selbst beim Export von Gas durch Pipelines ist Russland auf Technologie aus dem Westen angewiesen. So werden die aktuell länger andauernden Wartungsmaßnahmen an Nord-Stream 1 von der russischen Seite mit der fehlenden technischen Unterstützung von Siemens begründet. Auch wenn die dadurch resultierenden reduzierten Gaslieferungen vermeintlich Staaten wie Deutschland unter Druck setzen sollen. Für Russlands Wirtschaft ist der Export von fossilen Energieträgern sehr wichtig, erklärt Zolotova. Schließlich würden die Einnahmen für den eigenen Haushalt benötigt.

Allerdings gibt es einen Effekt, der dazu führt, dass Russland im Moment trotz sinkender Gaslieferungen fast gleich viel verdient: Durch die Sorge um ein Gasembargo und durch den Krieg allgemein haben die Gaspreise weltweit angezogen, vor allem an den kurzfristigen Spot-Märkten. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar sind die Gaslieferungen um rund 60 Prozent gesunken, die Einnahmen aber nur um 30 Prozent.

Exportgewinne und Steuern der Ölfirmen werden über den sogenannten Fonds der Nationalen Wohlfahrt im gesamten Land verteilt, um beispielsweise das russische Rentensystem zu stabilisieren. Davon sollen vor allem wirtschaftlich weniger entwickelte Regionen des Landes profitieren, damit das riesige russische Territorium weiterhin geeint bleibt.

"Wenn wir uns also vorstellen, Russland würde keinen Handel mehr treiben, dann wäre das ein wirklich großes Problem für die Russische Föderation. Denn sie würde dann kein Geld mehr umverteilen können." Ekaterina Zolotova, Thinktank Geopolitical Futures

Export von Weizen

Neben den Energielieferungen von Gas und Öl konnte Russland seit Kriegsbeginn mehr Weizen exportieren. Dies deshalb, weil China in Folge der Null-Covid-Politik sich weitgehend abgeschottet hat.

Zudem verhängte Indien einen Exportstopp und die Ukraine fiel als Lieferant wegen der verminten Häfen aus. In Folge dessen stiegen die Preise für Weizen enorm. Zudem wirft die Ukraine Russland vor, Weizen aus der Ukraine zu exportieren.

Russischer Rubel auf Sieben-Jahres-Hoch

Für Russlands Wirtschaft sind die hohen Einnahmen durch den Export von fossilen Brennstoffen ein großer Gewinn. 93 Milliarden Euro soll man laut russischen Angaben innerhalb der ersten 100 Kriegstage eingenommen haben, mit Deutschland als einen der wichtigsten Abnehmer. Und auch die trotz der Sanktionen überraschend starke russische Währung Rubel wird als wirtschaftlicher Sieg angesehen. Noch Ende Juni befand sich der russische Rubel auf einem Sieben-Jahres-Hoch.

Eine Leistung, die Elwira Nabiullina, Chefin der russischen Zentralbank, zuzurechnen ist. Auch wenn hier anzumerken ist, dass Russlands Zentralbank den Rubel mit Kapitalkontrollen stützt und somit künstlich stärker aussehen lässt, als er in Wirklichkeit ist. Zudem ist die Symbolkraft eines starken Rubel, der für wirtschaftliche Unabhängigkeit steht, nicht zu unterschätzen.

Starker Rubel mindert russische Energieeinnahmen: das Rubel-Paradoxon

Allerdings könnte ein zu starker Rubel auch ein Problem für die russische Wirtschaft werden. Denn auch wenn die Preise für Gas und Öl extrem hoch sind, letztendlich werden sie im Falle Deutschlands in Euro bezahlt. Bei einem starken Rubel sind somit die in Rubel umgerechneten und gemessenen Gewinne nicht so hoch wie bei einem schwächeren Rubel. Der russische Staatshaushalt erhält durch Steuern und Abgaben der Energieunternehmen also letztendlich weniger Geld, als man bei den aktuell hohen Preisen glauben würde.

Aufgrund der weiterhin steigenden Energiepreise fällt dies noch nicht so stark ins Gewicht. Doch tatsächlich arbeitet die russische Zentralbank bereits daran, den Rubel wieder zu schwächen. Ein Balanceakt, bei dem die eigene Währung weder zu stark noch zu schwach werden darf.

Russische Wirtschaft: Großer Knall könnte noch kommen

Bisher lassen die hohen Gewinne aus den Energieexporten und der hohe Kurs der eigenen Währung die russische Wirtschaft stark aussehen. Doch Inflation und Kaufkraftverlust sind in Russland genauso Thema wie in Deutschland. Zudem prognostizieren russische Wirtschaftsexperten, dass der große Knall für Russlands Wirtschaft im Herbst anstehen könnte. Denn dann seien staatliche Rücklagen langsam aufgebraucht und die Probleme aufgrund fehlender technologischer Lieferungen aus dem Westen könnten immer größer werden.

So gibt es schon jetzt Prognosen, dass die russische Airline Aeroflot demnächst etwa ein Drittel der eigenen Flotte als Ersatzteillager nutzen muss, da Lieferungen von Boeing und Airbus eingestellt wurden.

Im Video oben erfahren Sie alles, was Sie über den aktuellen Zustand der russischen Wirtschaft wissen sollten. Diskutieren Sie gerne in den Kommentaren mit.