Sanktionen: Russland-Geschäfte gefährlich für deutsche Firmen

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa, die Verbraucher und Unternehmen prüft, weist deutsche Firmen auf eine Gefahr bei Geschäftsverbindungen mit Russen hin: Die neuen Sanktionen, die gegen russische Oligarchen, deren Firmen und Beteiligungen verhängt wurden, seien indirekt auch gegen deren Geschäftspartner gerichtet. Kleine und mittlere Unternehmen hätten noch kaum Erfahrungen damit, solche Verbindungen aufzudecken.

Deutsche Unternehmen könnten auf Sanktionsliste geraten

Die neuen Vorschriften, so die Schufa, verlangten Nachforschungen darüber, wer die sogenannte wirtschaftlich berechtigte Person ist, die hinter dem Geschäftspartner in Russland steht. Der deutsche Staat vermag das bei Villen wie etwa am Tegernsee oder bei Jachten bisher häufig nicht präzise festzustellen. Von Unternehmen wird aber staatlicherseits ein hoher Aufwand verlangt, um die Verflechtungen ihrer Partner zu durchleuchten.

Wenn der wirtschaftlich Berechtigte auf einer Sanktionsliste steht, darf sein Unternehmen nicht mehr beliefert oder bedient werden. Auch bei unbeabsichtigten Verstößen gegen diese Regel drohen Strafen - oder noch schlimmer: Das deutsche Unternehmen könnte selbst auf eine Sanktionsliste geraten. Die USA haben solchen Firmen in der Vergangenheit häufig den Marktzugang gesperrt.