Sanktionen gegen Russland: Starke Wirkung schon nach einer Woche

Die Sanktionen gegen Russland würden eher mittel- bis langfristig wirken, hieß es noch am vergangenen Wochenende in der Sondersitzung des Bundestags. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Denn die westlichen Notenbanken haben einen Großteil der russischen Devisenreserven eingefroren. Seitdem ist dem Rubel nicht mehr zu helfen – und nicht nur dem.

Russische Zentralbank muss Rubelverfall tatenlos zusehen

Von der russischen Zentralbank war schon am Montag zu hören, dass sie den Kursverfall des Rubels nicht mehr aufhalten könne. Ihr seien die Hände gebunden, so die Notenbank in Moskau, da die westlichen Notenbanken die russischen Devisenreserven bei ihnen für Stützungskäufe nicht mehr frei geben. Deren konzertierte Aktion zielt darauf ab, als erstes in Russland schnell eine heftige Inflation auszulösen durch eine brutale Abwertung der Landeswährung. Die Menschen in Moskau spürten das sofort und rannten zu den Geldautomaten.

Schwäche der Währung trifft auch Vermögenswerte wie Anleihen und Aktien

Der schwache Rubel, den keine Reserven mehr stützen können, führte jetzt zu einer Abwertung auch bei allen russischen Vermögenswerten, die an den Rubel gebunden sind, wie Staatsanleihen, Immobilien, Aktien und andere Firmenwerte. Die Börse in Moskau blieb deshalb geschlossen. Die Folgen des vieldiskutierten Ausschluss aus dem Zahlungssystem Swift werden sich dagegen erst in einigen Tagen zeigen, weil es noch Übergangsfristen gibt. Viele russische Banken blieben bislang verschont, genauso wie die meisten Oligarchen. Aber das kann sich noch ändern.

Weitere Verschärfungen der Wirtschaftssanktionen denkbar

Das schärfste Mittel gegen die russischen Banken scheint nicht der lückenhafte Ausschluss von Swift zu sein, sondern der von den weltweiten Korrespondenzbanken. Die US-Regierung will diesen Weg bei den beiden größten russischen Banken Sberbank und VTB gehen und sie zum Monatsende praktisch aus dem weltweiten Finanzsystem ausgliedern. Das geschieht dadurch, dass die üblichen Korrespondenzbanken, die sich an US-Recht halten müssen, keinerlei Dollargeschäfte mehr mit Russland machen dürfen. Die britische Regierung will vor allem die wichtigste russische Bank Sberbank vom Handel mit dem Pfund abklemmen. Im Euroraum sind solche Sanktionen derzeit noch nicht geplant.

Am Ende wird vielleicht sogar die russische Zentralbank ausgeschlossen

Die endgültige finanzielle Isolation von Russland wäre erreicht, wenn auch die Zentralbank in Moskau mit Banken außerhalb des Landes keine Geschäfte mehr machen dürfte. Das ist derzeit noch lange nicht der Fall. Bislang geht es nur darum, dass die Devisenreserven der russischen Zentralbank bei anderen Notenbanken wie EZB und US-Federal Reserve weitgehend eingefroren sind und nicht mehr zur Verfügung stehen.

USA: Öl aus dem Iran statt aus Russland?

Eine weitere Eskalation steht bevor, wenn Republikaner und Demokraten im US-Kongress sich gegen Präsident Joe Biden durchsetzen mit einem Gesetz, dass die Einfuhr von russischem Öl verbietet. Gerüchte gibt es bereits über eine mögliche Annäherung zwischen den USA mit dem alten Feind Iran in dieser Frage. Vereinfacht gesagt soll demnach die Regierung in Teheran wieder Öl in die USA liefern dürfen und damit die Importe aus Russland ersetzen. An den Märkten stellt man bereits eine sinkende Nachfrage nach russischem Öl fest, für das es einfach weniger Angebote gibt von den Händlern.

Ausländische Industrie- und Handelsunternehmen verlassen russischen Markt

Wichtig neben den gebündelten Finanzsanktionen sind individuelle Unternehmensentscheidungen. Viele russische Werke ausländischer Konzerne wie in der Autoindustrie von Mercedes und VW stehen inzwischen vor der Schließung. Beteiligungen und Tochterfirmen in Russland werden abgestoßen wie von dem britisch-niederländischen Öl-Multi BP oder von Exxon aus den USA. Von Apple bis SAP und Volvo reicht der Massenexodus westlicher Unternehmen. Die Abkoppelung vom russischen Markt hat inzwischen eine solche Dynamik entwickelt, dass sie sich nicht mehr einfach rückgängig machen lässt. Viele Entscheidungen dieser Woche sind wohl für immer gefallen.

Ostausschuss sagt Ende des Handels mit Russland voraus

So liefern viele Hersteller nicht mehr nach Russland, egal ob es sich um Autos, Luxusgüter oder einfache Lebensmittel handelt. Alle seien der Überzeugung, dass diese Sanktionen notwendig sind, sagte Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Harms glaubt, dass es bis auf Lieferungen von Energie und einigen Rohstoffen bald keinen Handel mit Russland mehr geben wird.

Sorgen vor allem um Menschen in der Ukraine

Die Sanktionen seien so breit und so intensiv – sie kämen einem Vollembargo gleich, sagte Volker Treier, der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie und Handelskammertags (DIHK). Es gebe keine Stimmen, die das für falsch oder überzogen hielten. Die Unternehmen machten sich vielmehr Sorgen um die Menschen in der Ukraine, so Treier. Der DIHK habe daher die Initiative #WirtschaftHilft gegründet, um Flüchtende aufzunehmen und Hilfslieferung in die Ukraine zu ermöglichen.