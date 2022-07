Sana-Kliniken: Streit um Tarifvertrag ist beigelegt

Der Streit um einen neuen Haustarifvertrag in den Sana-Kliniken in Cham ist beigelegt. Wie eine Sprecherin der Kliniken dem Bayerischen Rundfunk sagte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf ein ganzes Maßnahmenpaket geeinigt.

Es gibt mehr Geld für die Beschäftigten

Für dieses Jahr sieht die Einigung eine steuerfreie Einmalzahlung von 1.000 Euro vor, eine Anhebung des Tarifs zum 1. Dezember in Höhe von 3,8 Prozent sowie eine Erhöhung von einigen Zulagen wie etwa der Pflegezulage von 50 auf 100 Euro in diesem und auf 140 Euro im kommenden Jahr. Am 1. Juli nächsten Jahres folgt ein Anstieg von weiteren zwei Prozent.

Dem ausgehandelten Vertrag müssen noch die zuständigen Gremien der Gewerkschaft zustimmen, so die Sprecherin.

"Dieser Tarifabschluss stellt für unsere Beschäftigten eine deutliche Verbesserung dar und zeigt, was möglich ist, wenn die Sozialpartner konstruktiv zusammenarbeiten und sich am Verhandlungstisch einigen. Der steuerfreie Einmalbetrag ist in der aktuellen Situation ein sinnvolles Instrument, um auf die allgemeinen Preissteigerungen zu reagieren. Wir sind sehr froh, dass wir diese Einigung erzielen konnten." Klaus Fischer, Geschäftsführer der Sana-Kliniken des Landkreises Cham

Neuer Tarifvertrag gilt für rund 700 Beschäftigte

Der Tarifvertrag soll rückwirkend zum 1. April dieses Jahres in Kraft treten und bis Ende kommenden Jahres für alle bei den Sana-Kliniken Cham beschäftigten rund 700 Tarifmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gelten. Von Verdi war auf BR-Anfrage bislang noch niemand für eine Erklärung erreichbar.

Die Sana-Kliniken AG gehört zu den größten privaten Klinikgruppen in Deutschland. Sie hatte 2012 die Kliniken des Landkreises Cham übernommen