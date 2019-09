Saisonbedingt: Weniger Arbeitslose in Unterfranken

In Unterfranken hat die Arbeitslosenquote im September wieder eine Zwei vor dem Komma. Aktuell liegt sie bei 2,8 Prozent, nach 3,0 Prozent im August. Unterfranken befindet sich damit im Mittelfeld unter den bayerischen Regierungsbezirken.

Weniger Arbeitslose in Unterfranken im September

Die Zahl der Arbeitslosen ist um 1.087 auf 21.385 gesunken. Der Rückgang im September hat saisonale Gründe. Im Sommer melden sich viele Schul- und Hochschulabgänger vorübergehend arbeitslos. Im September treten sie dann eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle an.

Arbeitslosenquote im Vergleich zu 2018 gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen – um 0,1 Prozentpunkte. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist dagegen innerhalb eines Jahres um mehr als 10.000 (10.389) gestiegen.

Von dieser Beschäftigungsentwicklung haben nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, vor allem Helfer und Fachkräfte profitiert. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen habe zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. Insgesamt spricht Holtzwart von einer "sehr stabilen Beschäftigungsstruktur" in Unterfranken.

Schweinfurt hat die meisten Arbeitslosen

Die höchste Arbeitslosenquote – auch bayernweit – hat die Stadt Schweinfurt mit aktuell 6,2 Prozent. Dort befinde sich ein Zentrum des verarbeitenden Gewerbes, speziell der Metall- und Elektroindustrie, so Holtzwart. Diese Bereiche seien besonders von den aktuellen wirtschaftlichen Eintrübungen betroffen.

Allerdings ist auch in Schweinfurt die Quote gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Spitzenreiter in Unterfranken ist der Landkreis Main-Spessart mit 1,8 Prozent.