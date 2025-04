Wie eine Münchner Anwältin Pionier-Arbeit in China leistete

Die deutsche Automobilindustrie ist in der Krise – ein Hauptgrund: Das wichtige China-Geschäft läuft nicht mehr so gut wie über Jahrzehnte gewohnt. Mitte der 80er Jahre baute VW in Shanghai sein erstes Werk und löste damit einen beispiellosen China-Boom in der deutschen Industrie aus. Etwa 5.000 Firmen haben mittlerweile dort Werke oder Vertretungen.

Zum Artikel: So hart treffen Trumps Zölle die deutsche Autobranche

"What goes up, must go down"

Beispiel Volkswagen: Ein Drittel des gesamten Konzernumsatzes, 38 Werke, 90.000 Mitarbeiter dort – die Abhängigkeit vom größten Automarkt der Welt China ist enorm. Die Deutschen fahren nicht mehr vornweg: Deutsche Autos tragen in China hauptsächlich blaue Nummernschilder für Verbrenner, aber kaum grüne Nummernschilder für E-Autos und Hybride. Die aber sind in China der Megatrend.

Sabine Stricker-Kellerer hat Boom und Krise vor Ort miterlebt: "Wenn es Dir gut geht, musst Du immer schauen, woher der Wettbewerber kommt." Dann sei das Wissen auf breiteren Schultern, erklärt die Anwältin. "Es gibt viel mehr Leute, die Dein Know-How kennen." Gerade in Boomzeiten müsse man damit rechnen, dass die anderen lernen, sagt Stricker-Kellerer. "What goes up, must go down, hat damals in der Boomzeit ein Automobilmanager zu mir gesagt, der sehr realistisch gewesen ist. Ich sage jetzt nicht, von welcher Marke. What goes up, must go down. Weil das der Zyklus des Lebens ist."

Ganz allein erstes europäisches Anwaltsbüro in China gegründet

Als die Münchnerin nach Peking zog, beherrschten dort noch Fahrräder die Straßen. Die Menschen waren bitterarm und trugen die blaue und graue Einheitskleidung der kommunistischen Partei. Das war 1985. Sabine Stricker-Kellerer hatte zuvor in Harvard unter anderem chinesisches Recht studiert.

Das Land faszinierte sie – Kultur, Sprache, die Öffnung nach langen Jahren der Abschottung: "Ich habe ganz allein als Anwalt im dritten Jahr meinen Koffer genommen und bin nach Peking geflogen und habe gesagt: Jetzt machen wir hier ein Büro. Mit der Kanzlei, zu der ich damals gehört habe."