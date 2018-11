Ryanair einigt sich mit Verdi im Tarifstreit für Flugbegleiter

Die Vereinbarung mit Verdi werde zu mehr Bezahlung und zu anderen Verbesserungen für das deutsche Kabinenpersonal führen, erklärte Ryanair-Personalchef Eddie Wilson. Nach Angaben des Unternehmens erkennt Ryanair unter anderem an, dass für das deutsche Kabinenpersonal auch das deutsche Arbeitsrecht gilt. Mehr Geld soll es in den nächsten zwei Jahren geben.

Beschäftigte stimmen nächste Woche ab

Weitere Einzelheiten teilte die Fluggesellschaft allerdings nicht mit. In der kommenden Woche müssen die Mitarbeiter selbst noch zustimmen. Auch in Griechenland und Schweden habe man Vereinbarungen getroffen, in Italien habe das Kabinenpersonal inzwischen sogar schon zugestimmt, heißt es in derselben Mitteilung von Ryanair. Mehrere Streiks hatten in den vergangenen Monaten den Flugverkehr bei Ryanair in ganz Europa immer wieder lahmgelegt.