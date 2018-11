RWE und Eon legen Quartalszahlen vor - Innogy im Mittelpunkt

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) von RWE sank in den ersten neun Monaten von 1,7 auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das entsprechende Nettoergebnis nahm von 930 Millionen auf 645 Millionen Euro ab. Auch Konkurrent Eon legt heute seine Quartalsbilanz vor. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 11 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro. Dazu trugen u.a. bessere Geschäfte bei den erneuerbaren Energien bei. Hier hatte Eon neue Windparks in Betrieb genommen.

Neben den Zahlen stehen zwei Themen im Mittelpunkt. Bei RWE ist es die Zukunft der Braunkohle und bei Eon die Übernahme der RWE-Tochter Innogy. Aktuell läuft erneut eine vollständige Neuaufstellung der beiden größten deutschen Energieversorger Eon und RWE. Am Ende wird allerdings nur noch RWE Deutschland mit Strom versorgen. Dafür aber wieder in der gesamten Bandbreite: von Kohle bis Wind. Eon dagegen wird sich auf Vertrieb, Gas- und Stromnetze und Dienstleistungen im Energiebereich konzentrieren.

Aufspaltung von Innogy

Mitte 2019 soll dafür die RWE-Tochter Innogy, die erst vor zweieinhalb Jahren ausgegliedert worden war, an Eon verkauft werden. Im Anschluss wird sie aufgespalten. Die Netze und der Vertrieb bleiben bei Eon, die Innogy-Ökostromkraftwerke gehen zusammen mit sämtlichen Wind- und Solarparks von Eon an RWE. Weitere Namensänderungen sind dabei derzeit nicht geplant, wie es Anfang der Woche hieß. Insgesamt sollen dabei rund 5.000 Stellen gestrichen werden. Allerdings gibt es eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften, dass es so gut wie keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll.

Schlechte Quartalszahlen bei Innogy

Die Vorfreude auf die Neuaufstellung wird allerdings durch schlechte Zahlen bei Innogy getrübt. Weil es unter anderem bislang ein windarmes Jahr war, und damit die Windräder weniger Strom erzeugten, ist der Gewinn deutlich gesunken.