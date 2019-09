RWE und E.ON fusionieren zum größten Energiekonzern

Mit der Genehmigung ist ein milliardenschweres Tauschgeschäft perfekt. E.ON gibt seine Ökostrom-Sparte und 1.000 Mitarbeiter an den früheren Konkurrenten RWE ab. Im Gegenzug bekommt E.ON alle Stromnetze und das Endkundengeschäft der RWE-Tochter Innogy. Allein in Deutschland sind das acht Millionen Kunden- Verträge und 40.000 Mitarbeiter. Damit wird E.ON auf einen Schlag rund doppelt so groß wie bisher und der mit Abstand größte deutsche Energiekonzern. 15 Millionen Haushalte wird E.ON dann deutschlandweit mit Strom und Gas beliefern.

Auflagen sollen Preise stabil halten

Trotzdem befürchtet die EU-Kommission für die Kunden keine gravierenden Nachteile. Steigende Strompreise etwa durch die Übernahme seien unrealistisch, denn schließlich könne jeder Kunde weiterhin zwischen hunderten Tarifen verschiedener Anbieter wählen.

„Die Auflagen garantieren, dass es auf dem deutschen Strommarkt nicht zu weniger Auswahl und höheren Preisen für die Endkunden kommt.“ Margarete Vestager, EU-Wettbewerbskommissarin

In jedem Postleitzahlenbereich in Deutschland bekomme der Endkunde ca. 100 Angebote, von denen 90 Prozent nichts mit E.ON oder Innogy zu tun habe. So muss E.ON die meisten Verträge seiner Heizstromkunden sowie 34 Ladestationen von Elektroautos an deutschen Autobahnen an Konkurrenten abgeben.

Verbraucherschützer üben Kritik

Bedenken kommen aber von Konkurrenten und Verbraucherschützern. Die Auflagen seien zu weich, sagte Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW. So müsse E.ON keine seiner zwei Discount-Töchter verkaufen. Mehrere Stadtwerke und kleinere Versorger warnten ebenfalls vor der Marktmacht des neuen Energiemultis. Sie fürchten, E.ON könne zukünftig Kampfpreise anbieten und kleinere Anbieter verdrängen. Der Zusammenschluss sei „eine weitere Zäsur für den deutschen Energiemarkt“, teilte der Ökostromanbieter Lichtblick mit.

„Wettbewerb und Innovation werden auf der Strecke bleiben, Verbraucher und der Industriestandort Deutschland insgesamt die Zeche zahlen müssen.“ Gero Lücking, Geschäftsführer Lichtblick

E.ON wird größter Betreiber von Stromnetzen

So eine Machtkonzentration habe es im deutschen Energiemarkt noch nie gegeben. Mit der Freigabe wird E.ON gleichzeitig auch zum größten deutschen Betreiber von Stromnetzen. In Zeiten niedriger Zinsen ist das eine lukrative Einnahmequelle.

Weniger Arbeitsplätze

Massive Folgen hat das Tauschgeschäft in jedem Fall für die Mitarbeiter, vor allem in den Zentralen und Verwaltungsstandorten im Ruhrgebiet. Insgesamt 5.000 Stellen werden auf beiden Seiten gestrichen. Noch immer wissen viele Mitarbeiter nicht, ob sie übernommen werden oder etwa mit einer Abfindung gehen müssen. Klar ist nur, Kündigungen soll es möglichst keine geben. Darauf hatten sich Vorstand und Gewerkschaft schon verständigt.