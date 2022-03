Russland vor der Pleite? Das wären die Folgen für Deutschland

Glaubt man der Ratingagentur Fitch, steht Russland aufgrund der vom Westen verhängten Sanktionen unmittelbar vor der Staatspleite. Das ist der Fall bei einem Zahlungsausfall seiner Staatsanleihen und von Bankkrediten und anderen Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft. Die nächsten Wochen werden deshalb spannend.

Russland muss bis spätestens Mitte April zahlen

Bis Mitte März müsste Russland für Staatsanleihen eigentlich Zinsen bezahlen. Die Frist kann bis maximal Mitte April verlängert werden. Sollte die Russische Föderation bis zu diesem Datum die Zinszahlungen auf seine Anleihen (Kupons) nicht leisten und auch nicht die fälligen Papiere und Kredite mit kurzfristigen Laufzeiten zurückkaufen, spricht man offiziell von einem Ausfall (Default). Die russischen Wertpapiere würden dann mit einem "D" für Default gekennzeichnet und damit wertlos sein.

Bundesbank: Pleite Russlands für deutsche Banken wohl verkraftbar

Aus einer Aufstellung der Bundesbank vom letzten Quartal 2021 geht hervor, dass die russische Föderation Ende Oktober nur für etwa 0,4 Prozent aller Auslandsforderungen deutscher Banken stand. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) legte dieses Datenblatt heute vor, das für Russland einen Nennwert von 7,487 Milliarden ausweist, nach Währungen aufgeteilt in 4,267 Milliarden Euro, 1,435 Milliarden US-Dollar - sowie 1,728 Milliarden Rubel. Die Forderungen in Rubel sind inzwischen allerdings so gut wie wertlos – allein schon wegen der Abwertung der russischen Währung.

Verband: Deutsche Banken haben Forderungen von 7,5 Milliarden Euro in Russland

Nach Krediten aufgeteilt ergab sich ein Wert von 7,365 Milliarden Euro, der Großteil 4,697 Milliarden betrifft private Personen (wie Oligarchen) und Unternehmen. Den mit Abstand kleinsten Posten bilden russische Staatsanleihen (vermutlich auf Dollar-Basis), die mit 119 Millionen angegeben sind. Um diese 119 Millionen Dollar würde es bei einem Zahlungsausfall (Default) der russischen Staatsanleihen gehen.

Einschließlich der Auslandsfilialen in Russland beliefen sich die Forderungen deutscher Banken auf rund 7,5 Milliarden Euro im November und zum Ende des Jahres auf sechs Milliarden Euro. Das sei auch schon veröffentlicht worden, wenn auch noch nicht in allen Einzelheiten, schreibt der BdB.

Größere Verluste bei direkten Krediten

Der weitaus größere Teil des Schadens wären für die deutschen Banken nicht die russischen Staatsanleihen, sondern die Kredite, die sich der Aufstellung zufolge auf rund sieben Milliarden Euro summieren. Diese Kredite mussten aber mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine bereits abgeschrieben werden, weil sie seitdem in hohem Maße ausfallgefährdet sind. Dieses Problem ist also bereits gelöst.

Fazit: Das deutsche Kreditgewerbe hat nur ein sehr geringes Russland-Risiko. Deutsche Unternehmen, die bisher stark in Russland engagiert waren, wie Energie- und Autokonzerne oder Händler, dürften aber deutlich mehr verloren haben als der Bankensektor.

Zu erwarten, dass Russland Auslandsschulden nicht bezahlt

Anders als bei der letzten Pleite von 1998 ist die russische Staatskasse diesmal eigentlich gut gefüllt. Dafür hat Vladimir Putin vor dem Ukraine-Krieg offenbar vorsorgen lassen. Allein Russland kommt an die meisten Gelder nicht mehr ran, weil die westlichen Notenbanken zwei Drittel der russischen Devisenreserven blockiert haben und die Zahlungsströme von russischen Banken und Oligarchen weitgehend versiegt sind.

Es ist daher zu erwarten, dass Russland auch als Reaktion auf diese Sanktionen seine Auslandsschulden nicht mehr bedient und seinerseits versucht, westliche Vermögenswerte einzufrieren. Das ist zum Beispiel bei 500 Flugzeugen von europäischen und amerikanischen Leasingfirmen der Fall.

Ausbleibende Rohstofflieferungen wären für Deutschland brisanter

Russland ist militärisch ein Riese und wirtschaftlich ein Zwerg, spielt aber bei Rohstoffen eine entscheidende Rolle vor allem für Deutschland. So war es für die westlichen Notenbanken vergleichsweise einfach, Moskau von den internationalen Finanzmärkten abzuschneiden, den Rubel und die russischen Banken zu sabotieren. Auch die meisten Unternehmen werden es verkraften, ihr Russlandgeschäft zu beenden.

Entscheidend wäre es jetzt, Putin mit Hilfe eines Ölembargos den Großteil seiner Deviseneinnahmen zu nehmen. Denn die Ölverkäufe sind für ihn noch viel wichtiger als die von Gas, Kohle und anderen Rohstoffen. Bis zur Umstellung auf andere Lieferanten außerhalb Russlands, steht die Weltwirtschaft vor einer harten Bewährungsprobe.

Deutschland von möglichem Energieboykott besonders betroffen

Nicht nur in Deutschland, dessen Industrie von russischer Energie besonders abhängig ist, droht eine Rezession, von der alle Menschen betroffen wären. Auf jeden Fall werden fast alle Preise stark steigen, weil auch für Handel, Dienstleistungen und die Herstellung von Waren Energie gebraucht wird. Das betrifft auch Agrarprodukte und damit Nahrungsmittel.

Die EU-Kommission hat bereits ehrgeizige Pläne gefasst, um von Russlands Gas und Öl loszukommen. Das Erdgas, das EU-weit noch zu 40 Prozent aus Russland kommt (in Bayern ist es sogar doppelt so viel) soll bis zum Jahresende zu zweit Dritteln auf flüssiges Erdgas LNG von Tankschiffen umgestellt werden. Beim Öl haben die USA einen sofortigen Lieferstopp verhängt, dem sich Großbritannien bis zum Jahresende anschließen will.