Ukraine-Angriff lässt Aktienkurse einbrechen, Öl über 100 Dollar

Der russische Angriff auf die Ukraine hat Panikverkäufe am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Der Dax rutschte kurz nach Handelsstart um 9 Uhr unter die Marke von 14.000 Punkten. Er büßte zeitweise 4,4 Prozent ein auf 13.986 Punkte. Danach notierte der DAX wieder über 14.000 Punkten.

Der Deutsche Aktienindex steuert damit auf den größten Tagesverlust seit dem Börsencrash im März 2020 zu. Auch an den anderen europäischen Börsen ging es abwärts. In Paris brach die Börse zum Auftakt um 4,19 Prozent ein, in London um 2,55 Prozent.

Uniper-Aktien auf Talfahrt wegen Nord Stream 2

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Uniper mit einem Minus von 16,7 Prozent. Der Versorger ist an der Finanzierung der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland beteiligt. Die USA hatten Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG angekündigt.

Ölpreis schnellt über 100 Dollar

Eine Sorge an den Märkten: Weiter rasante Rohstoffpreise könnten die ohnehin hohe Teuerung noch anheizen. Die Ölpreise legen kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 Dollar oder 4,7 Prozent auf 101,34 Dollar an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf rund 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte.

Gold und Staatsanleihen gefragt

Anleger flüchten in Gold und deutsche Staatsanleihen: Eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel 1.949 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Januar 2021. Auch der deutsche Anleihemarkt legte zu: Am Morgen zog der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an.

Asien-Börsen wegen Russland-Ukraine-Konflikt unter Druck

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hatte bereits die Aktienmärkte in Asien stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab, und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein.