Russland-Sanktionen: "Putin lacht über westliche Regierungen!"

USA, EU und Nato-Partner wollen mit ihren Wirtschaftssanktionen gegen Russland vor allem politische Einigkeit demonstrieren. Sie wollen ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen gegen eine völkerrechtswidrige militärische Aggression. Als solche wird das Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin gewertet. Ob sich Putin davon beeindrucken lässt, ist fraglich.

Sanktionen nach Krim-Annektion weitgehend verpufft

Bereits auf die Besetzung der Krim reagierte der Westen 2014 mit vielfältigen Sanktionen. Die wurden mehrfach erweitert nach russischen Hackerangriffen und versuchten Wahlmanipulationen wie bei den US-Präsidentschaftswahlen. Es gab daher auch schon Listen mit unerwünschten Personen. Die Regierung in London hielt sich aber nicht daran, keine goldenen Visa und britische Staatsbürgerschaften mehr an russische Oligarchen zu verkaufen.

Bulgarien, Malta und Zypern bieten eine EU-Bürgerschaft ab 50.000 Euro an. Exporte wurden nur für Dual-Use-Güter eingeschränkt, die sich auch für Rüstungszwecke eignen. Banken und Börsenhändler rühren aber seit Jahren russische Staatsanleihen nur noch mit spitzen Fingern an aus Angst vor Sanktionen. Geschäfte mit russischen Banken wurden ebenfalls reduziert.

Russland: Kaum Schulden, hohe Devisenreserven und viel Gold

Der russische Staat, der kaum verschuldet ist, finanziert sich vor allem mit dem Export von Energie und anderen Rohstoffen, für die er Devisen wie Dollar und Euro erhält. Auf den Verkauf von Staatsanleihen im Ausland ist Moskau im Grund nicht angewiesen, es ginge notfalls auch ganz ohne.

Moskau soll über Devisenreserven von mehreren hundert Milliarden Dollar verfügen. Dazu gehören große Goldvorräte, die zum Teil aus staatlichen Schürfrechten in Sibirien stammen.

ifo-Chef Fuest: "Putin lacht über westliche Regierungen"

Die Sanktionen des Westens würden den russischen Präsidenten wenig beeindrucken können, sagt der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest. Der Westen sei so stark von russischen Energielieferungen abhängig.

"Putin lacht über westliche Regierungen. Wir haben im Grund nichts in der Hand." ifo-Präsident Clemens Fuest im Morgenmagazin von ARD und ZDF, 23.02.2022

Russland zweitreichstes Öl-Förderland nach Saudi Arabien

Auch ein Ende der Gasverkäufe an die EU könnte Putin wohl nur mäßig verwunden. Den größten Teil seiner Staatseinnahmen erzielt Russland nämlich mit den Ölexporten. Das Erdgas ist nur ein zusätzliches Energiegeschäft neben den reichen Ölvorkommen, die Russland zum zweitwichtigsten Förderland der Welt machen neben Saudi Arabien.

Ölkauf der USA stützt russische Wirtschaft

Beim Öl wäre Putins Wirtschaftsmodell verwundbar, aber nur wenn diesmal auch die USA mitspielen. Theoretisch könnten die Kunden von Russland ihr Öl auch bei den anderen Förderländern kaufen. Aber das ginge wohl nur zu einem wesentlich höheren Preis als in Russland, zumal der Ölpreis sich ohnehin schon wieder bei 100 Dollar pro Barrel bewegt. Die Regierung in Washington scheint geradezu süchtig zu sein nach Putins Öl, obwohl die USA selbst über große Vorkommen verfügen.

USA wollen bisher nicht auf russisches Erdöl verzichten

US-Präsident Joe Biden hat allerdings ein großes innenpolitisches Problem: die hohe Inflation. Die hängt auch dort mit den hohen Energiepreisen zusammen. So kommt es, dass die USA Russland vordergründig mit Kapitalsperren und Technologie-Sanktionen drohen und auf der anderen Seite ihre Energieimporte von dort gleichzeitig stark ausgeweitet haben.

Biden will Nord Stream 2 stoppen, schweigt aber über eigene Ölimporte

Gegen die deutsch-russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 findet die Regierung in Washington stets scharfe Worte und droht den Betreibern jetzt sogar mit Sanktionen. Zu Öllieferungen schweigt Biden, weil sein Land seit Jahren der drittgrößte Abnehmer von Putins wichtigstem Rohstoff ist. Auch von der Regierung in Washington weiß Putin, was er von ihr zu halten hat.