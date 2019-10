"Runder Tisch" zu Conti-Werksschließung am 28. Oktober

Der vom Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) initiierte "Runde Tisch" zur Conti-Werksschließung in Roding im Landkreis Cham findet am 28. Oktober in München statt. Das hat das Bayerische Wirtschaftsministerium bekannt gegeben.

Aiwanger: "Bestens ausgebildete Mitarbeiter in Roding"

Eingeladen seien hochrangige Vertreter des Konzerns, des Betriebsrates und der Kommunalpolitik im Landkreis Cham, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Aiwanger setzt sich dafür ein, möglichst viele der bislang 540 Arbeitsplätze zu erhalten.

"Die Mitarbeiter in Roding sind bestens ausgebildet und stehen für die Herstellung zukunftsfähiger Produkte zur Verfügung." Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister

Continental habe Wirtschaftsförderungen des Freistaates erhalten und stehe in der Verantwortung für seine Mitarbeiter und den Wirtschaftsstandort Oberpfalz.

Schwächelnde Automobilindustrie macht Continental zu schaffen

Continental will das Werk in Roding aufgrund der schwächelnden Nachfrage aus der Automobilindustrie 2024 schließen. In Roding werden Diesel- und Benzinpumpen hergestellt. Belegschaft, Gewerkschaft und Politik fordern, das Werk auf Komponenten für die Elektromobilität umzustellen.