Rund zwei Drittel der Krankenkassen erhöhen den Beitrag

Knapp hundert gesetzliche Kassen gibt es in Deutschland, 71 davon sind für alle Kassenversicherten frei wählbar, sie sind also nicht etwa an eine bestimmte Firma gebunden. Von diesen frei wählbaren Kassen haben 54 zum Jahreswechsel den Beitragssatz erhöht, hat die Stiftung Warentest nachgezählt.

Bundesweite Marktführer stabil

Vor allem viele große Kassen beharren allerdings beim Preis auf Stabilität. Oder sie sind unter dem Aufschlag von 0,3 Prozentpunkten geblieben, den die Bundesregierung noch vor einigen Monaten für notwendig gehalten hatte, um die Finanzlücke zu schließen, die dieses Jahr in der Krankenversicherung erwartet wird. So lassen die größten bundesweiten Kassen, die TK und die Barmer, den Beitragssatz stabil. Die drittgrößte bundesweite Kasse, die DAK, schlägt 0,2 Punkte auf den Beitragssatz auf. Die größte regionale Kasse in Bayern, die AOK, nimmt 0,28 Punkte mehr.

Beträchtlicher Preisabstand

Der Abstand zwischen besonders günstigen und besonders teuren Kassen kann einige hundert Euro im Jahr ausmachen. So nehmen mehrere kleinere BKKs 15,5 Prozent vom Bruttolohn – damit liegen sie 0,9 Prozentpunkte unter den teuersten in Bayern wählbaren Kassen. Bei einem Brutto-Monatseinkommen von 4.000 Euro macht das bei diesem Rechenbeispiel einen Preisunterschied von 36 Euro aus, der sich je zur Hälfte auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufteilt. Wenn der Preisabstand zwischen der bisherigen und einer neuen Kasse geringer ist, fällt auch die Ersparnis entsprechend geringer aus.

Sonderkündigungsrecht mit Sonderregelung

Bei Kassen, die ihren Beitrag angehoben haben, erhalten die Versicherten dadurch ein Sonderkündigungsrecht, das sie bis Ende Januar wahrnehmen können. Das heißt, die sonst verpflichtende Mindest-Bindungsfrist von zwölf Monaten entfällt. Generell müssen die Kassen ihre Mitglieder über Beitragserhöhungen und das damit verbundene Sonderkündigungsrecht schriftlich informieren. In diesem Jahr hat die Bundesregierung diese Informationspflicht allerdings bis zum Sommer ausgesetzt. Die Versicherten müssen sich also selbst – etwa übers Internet – erkundigen, ob ihre Kasse teurer wird.