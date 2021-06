Rund läuft's - Fahrradindustrie in Nordbayern boomt

Gerade Nordbayern hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu einer Fahrrad-Boomregion entwickelt. Große Platzhirsche wie Winora, Pexco und der Komponentenhersteller SRAM in Schweinfurt, die Oberpfälzer Branchenriesen Cube und Ghost, aber auch kleine, feine Radschmieden wie die Leichtbau-Experten von AX-Lightness aus dem oberfränkischen Creußen und Bike Ahead aus Veitshöchheim. Auch die Downhill-Spezialisten von YT mit Sitz in Hausen bei Forchheim haben im vergangenen Jahr rund 20 Prozent mehr Räder verkauft und sich wie viele Fahrradhersteller in der Corona-Krise neue Käuferschichten erschlossen.

Gleichzeitig habe die Krise auch bei den Oberfranken zu neuen Problemen geführt, sagt Marketingchef Sebastian Maag, Stichwort: Lange Lieferzeiten und höhere Kosten für die Logistik.

Leere Lager, höhere Preise

Viele Lager in ganz Deutschland sind schon jetzt zum Beginn der eigentlichen Saison fast leer, auch bei Werkstätten und Herstellern fehlen die meist in Asien produzierten Ersatzteile. Für die Kunden wiederum bedeuten die Engpässe eine geringere Auswahl und höhere Preise. So stieg der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrrad von 929 auf 1.279, und für E-Bikes sogar auf durchschnittlich 2.600 Euro.

Gesellschaftliche Trends stärken den Boom weiter

Trotzdem ist der Markt für E-Bikes noch lange nicht gesättigt, glaubt Winora-Chef Christoph Mannel. Die Sennfelder planen deshalb schon jetzt drei Jahre im voraus für das Modelljahr 2024. Das liege weniger an Corona als an langfristigen gesellschaftlichen Trends wie Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Gesundheit. Die Diskussion um den Umbau der Innenstädte, um zusätzliche Fahrradspuren und Radschnellwege hat gerade erst begonnen und wird weiter Fahrt aufnehmen.

