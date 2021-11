Rund 87 Millionen mehr Steuern durch Erbschaften in Bayern

Erben und Beschenkte im Freistaat hatten vergangenes Jahr 1,90 Milliarden Euro Steuern zu zahlen. So hoch sind die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die in Bayern im Jahr 2020 festgesetzt wurden, teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit. Das entspreche einem Anstieg um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – oder in Euro: 86,8 Millionen.

Mehr steuerpflichtige Erbschaften und Vermächtnisse

Insgesamt erfassten die Statistiker knapp 35.200 (35.191) steuerpflichtige Erwerbsfälle (plus 6,3 Prozent zu 2019), bei denen Vermögen im Wert von 14,64 Milliarden Euro vererbt beziehungsweise verschenkt wurde. Steuerpflichtig waren davon laut Landesamt 11,60 Milliarden Euro. Das sind den Statistikern zufolge 19 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Sehr große Erbschaften für wenig Erben

Erbschaften und Vermächtnisse machten bei den besagten Steuereinnahmen den größten Teil aus, nämlich gut drei Viertel (75,1 Prozent): Aus den sogenannten "Erwerben von Todes wegen" ergaben sich bei rund 26.000 Erben (26.483) steuerpflichtige Erwerbe von 6,66 Milliarden Euro, so die Statistiker. Daneben wurden rund 8.700 steuerrelevante Schenkungen (8.708) erfasst, die mit einem steuerpflichtigen Wert von insgesamt 4,94 Milliarden Euro zu einer Steuerfestsetzung von 472,0 Millionen Euro führten.

Dem Statistikamt zufolge machten "sehr große Vermögensübertragungen" von fünf Millionen Euro oder mehr einen maßgeblichen Anteil an den Erbschafts- und Schenkungssteuereinnahmen des Freistaats aus. Diese waren jedoch sehr selten, so dass diese Summe von nur 0,7 Prozent der Erben und Beschenkten erbracht wurde.

Mehrzahl der Erbschaften unter Freigrenze

Die Statistiker weisen darauf hin, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik nur Vermögensübertragungen ausweist, für die eine Steuer festgesetzt wurde. Die Mehrzahl der tatsächlichen Erbschaften und Schenkungen liege unterhalt der Freibetragsgrenzen und sei einsprechend nicht erfasst.

Der Freibetrag ist in drei Steuerklassen eingeteilt, die davon abhängen, in welchem Verhältnis die Erben zum Vererbenden stehen. Nachzulesen ist das in einer Aufstellung des bayerischem Landesamt für Steuern. So liegt der Freibetrag für Ehepartnerinnen und -partner sowie Lebenspartnerinnen und -partner zum Beispiel bei 500.000 Euro, bei Kindern und Stiefkindern sowie Kindern verstorbener Kinder bei 400.000 Euro, bei Enkelkindern bei 200.000 Euro, bei Eltern und Voreltern im Todesfall bei 100.000 Euro.

Die Einnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer fließen als Ländersteuer komplett in die Kassen der jeweiligen Bundesländer, so das Landesamt.