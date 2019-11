vor etwa einer Stunde

Rückruf: Dinkel-Mürbeteig mit Bakterien verunreinigt

Weil in einem Mürbeteig der Firma "Tante Fanny" Bakterien nachgewiesen wurden, haben mehrere Handelsketten in Deutschland und Österreich das Produkt zurückgerufen. Der Preis wird bei der Rückgabe auch ohne Kassenbeleg in den Filialen erstattet.