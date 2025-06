Rückruf bei dm: Warnung vor Salmonellen in Cashewmus

Der dm-Drogeriemarkt warnt vor dem Verzehr des Artikels "dmBio Cashewmus Himbeere" (GTIN 4067796070040). In dem Mus seien bei behördlichen Untersuchungen Salmonellen nachgewiesen worden, die in Zusammenhang mit gemeldeten Erkrankungen bei Kleinkindern in Deutschland und Österreich stehen könnten, teilte das Unternehmen mit.

Betroffen sind dem Unternehmen zufolge alle Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 28.04.2026. Das Produkt wurde deutschlandweit angeboten – auch in Bayern.

Nicht verzehren und bei Symptomen gleich zum Arzt

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann zu Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen wie auch Unwohlsein und Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Gläser mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten sollten nicht konsumiert, sondern ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Wurde das Produkt bereits verzehrt und treten entsprechende Symptome auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden.