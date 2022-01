Rückblick: 20 Jahre Euro als Bargeld

Über 300 Millionen Europäerinnen und Europäer mussten sich ab 01. Januar 2002 an neue Geldnoten und Münzen gewöhnen. Alleine das Drucken der 15 Milliarden Euro Banknoten und das Prägen der 52 Milliarden Münzen dauerten zweieinhalb Jahre. Die Scheine hintereinandergelegt entsprachen zweieinhalb Mal die Strecke von der Erde bis zum Mond und zurück.

Der Euro als Bargeld wird Wirklichkeit

In den drei Monaten vor der Einführung wird das viele Geld an Banken und Einzelhändler verteilt – unter strengem Polizeischutz, erklärt damals Eduard Liepkens von der Bayerischen Polizei: "Wir werden in dieser Zeit im öffentlichen Raum präsent sein. Wir werden Brennpunkte ansteuern mit unseren Streifenfahrzeugen, so dass potentielle Täter abgeschreckt werden."

Für die normale Bevölkerung wird der Euro dann Mitte Dezember 2001 Wirklichkeit: Für 20 Deutsche Mark (DM) können die Deutschen ein sogenanntes Starterkid kaufen, darin Euromünzen im Wert von 10,23 Euro. Heutzutage zahlen Sammler für so ein originalverpacktes Kit bis zu dreißig Euro. Die Euronoten bleiben bis zum Schluss geheim. Sie bilden keine nationalen Symbole mehr ab, sondern Brücken, Tore oder Bögen und sind bunter als die DM-Scheine.

Bewährungsprobe für das neue Geld

Für Deutsche war die Umrechnung auf den Euro recht einfach: Aus 1,95583 DM wurde ein Euro. Fürs grobe Kopfrechnen reichte also die Formel 2 DM für einen Euro. In Österreich war es schon schwieriger: Aus rund 14 Schillingen wurde ein Euro.

Seine große Bewährungsprobe hat der Euro dann am 2. Januar 2002. Am ersten Werktag des neuen Jahres berichtet die Tagesschau: "Handel und Banken zogen eine überwiegend positive Bilanz.“ Auch in der Bevölkerung kommt das neue Geld gut an: Die Münzen von kleinen Staaten wie dem Vatikan, Irland oder Finnland werden schnell begehrte Sammlerobjekte und die Europäerinnen und Europäer schätzen die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern mit der gleichen Währung zu bezahlen.

Skepsis bei den Deutschen

Die Einführung des Euro verlief also bemerkenswert reibungslos. Doch gerade bei den Menschen in Deutschland, die ihre Deutsche Mark so lieben, bleibt die Skepsis noch lange groß. Der Euro wird zum Teuro. Kunden beschweren sich, man zahle überall drauf: "Eine Gurke 1,99 Euro, das sind fast 4 Mark. Ich ärgere mich wirklich zu Tode und ich kaufe auch ganz minimal ein."

In den ersten Wochen gibt es durchaus Exzesse bei der Umrechnung. Bundesbank-Präsident Ernst Welteke räumt damals ein, es sei nicht auszuschließen, dass bei der Umstellung auf den Euro aufgerundet werde oder neue Preise bestimmt würden, die sowieso adjustiert werden mussten.

Noch lange rechnen die Deutschen um: Ein Euro sind zwei DM. Mittlerweile ist eine ganze Generation junger Leute herangewachsen, die nur den Euro kennt. Umrechnen in D-Mark ist nur noch ein Faible der Älteren.