Rohrwerk Maxhütte: Weiterbetrieb ist vorerst gesichert

Der Weiterbetrieb des insolventen Rohrwerks Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg mit seinen rund 450 Mitarbeitern ist vorerst gesichert. An welchen der beiden interessierten Investoren das Unternehmen verkauft wird, soll allerdings erst nächste Woche entschieden werden. Das wurde am Mittwoch in Sulzbach-Rosenberg mitgeteilt.

Belegschaft vorsichtig optimistisch

Die Belegschaft wurde am Mittwochvormittag auf einer Betriebsversammlung informiert. Die Nachricht vom Weiterbetrieb wurde mit vorsichtigem Optimismus aufgenommen.

Konzepte werden geprüft

Bis Mitte der kommenden Woche werde geprüft, welchem der beiden Investorenkonzepte am ehesten zugetraut wird, den Betrieb langfristig zukunftsfähig zu machen, sagte Insolvenzverwalter Harald Schwarz.

Viele Fragen sind noch offen

Die Schließung sei vom Tisch, es gehe weiter mit dem Rohrwerk. Das sei die wichtigste Botschaft des heutigen Tages, betonte der Betriebsratsvorsitzende Karl-Heinz König auf der Betriebsversammlung. In welcher Form genau und mit wie vielen Mitarbeitern der Betrieb fortgesetzt wird, ist allerdings noch unklar.

Das Rohrwerk Maxhütte hatte im vergangenen Dezember Insolvenz angemeldet. Die Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten hatten das Unternehmen in Schieflage gebracht.