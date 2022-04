Rohrwerk Maxhütte: Neuer Investor soll Ende Mai feststehen

Es gibt mehrere Investoren, die die Rohrwerk Maxhütte GmbH in Sulzbach-Rosenberg übernehmen möchten. Das hat Insolvenzverwalter Jochen Seglitz am Montagnachmittag den rund 450 Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Konkrete Namen sind aber nicht genannt worden. In den kommenden Wochen soll es nun intensive Gespräche geben, denn schon Ende Mai sollen die Verträge unterzeichnet werden.

Etliche Angestellte haben bereits gekündigt

Die unsichere Situation im Rohrwerk hat mittlerweile dazu geführt, dass etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündet haben. Der Betriebsratsvorsitzende Karl-Heinz König hofft, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und die Arbeitskräfte bleiben.

Techniker des Rohrwerks haben auch Pläne vorgestellt, mit denen das Unternehmen CO2-neutral werden könnte, weg vom Gas, hin zu erneuerbaren Energien. Somit könnten jährlich bis zu neun Millionen Euro eingespart werden.

Insolvenz im Dezember

Aktuell ist die Auftragslage zwar gut, doch das Unternehmen arbeitet nicht wirtschaftlich. Mit einem grünen Rohrwerk sollen langfristig wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Im Dezember des vergangenen Jahres musste die Rohrwerk Maxhütte GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Die gestiegenen Stahl- und Energiepreise zwangen das Unternehmen in die Knie.