Rocket Internet verdoppelt Gewinn und sammelt Milliarden ein

Der Startup-Investor Rocket Internet hat seine Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht. Das Berliner Unternehmen konnte seine Umsätze deutlich steigern. Der Gewinn im ersten Halbjahr konnte mit 548 Millionen Euro annähernd verdoppelt werden. Außerdem wurde erneut viel Geld eingesammelt für weitere Projekte. Soeben wurde ein neuer Milliardenfonds geschlossen. Der soll in vielversprechende Startups investieren, die später vielleicht an die Börse gehen.

Rocket Internet bleibt auf einem rasanten Wachstumskurs

Rocket Internet steigerte seine Umsatzerlöse von Januar bis Juni um ein Drittel auf 32 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente der Internet-Inkubator aber ein Vielfaches davon durch die höhere Bewertung seiner Beteiligungen. Die Berliner bleiben mit ihren weltweit tätigen Online-Händlern und -Dienstleistern insgesamt auf einem rasanten Wachstumskurs, was für Internetfirmen als die entscheidende Größe gilt.

Größter Erfolg: Zalando

Rocket imitiert in der Regel bereits bekannte Geschäftsmodelle und versucht sie in eine neue Form zu bringen für einzelnen Märkte. Größter Erfolg war dabei Zalando. Ebenfalls im Modebereich fand zuletzt der Börsengang der Global Fashion Group statt, die ihren Umsatz um 16 Prozent steigerte. Der Möbelhändler Home24 legte ebenfalls zu und strebt erstmals Gewinne an nach bislang sehr hohen Verlusten.

Aktienkurs hat sich deutlich erholt

Normalerweise sollte die Phase, in der Internet-Unternehmen ständig neues Kapital für weiteres Wachstum brauchen, mit dem Börsengang weitgehend abgeschlossen sein. Auch die Aktie von Rocket war deshalb schon stark unter Druck, der Kurs hat sich im laufenden Jahr aber deutlich erholt.