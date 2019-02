Roche übernimmt US-Biotechfirma Spark Therapeutics

Nach der Übernahme von "Genentech" in Amerika und "Chugai" in Japan investiert der Schweizer Pharmakonzern Roche jetzt 4.3 Milliarden Euro in die US-Biotechfirma "Spark Therapeutics". Es ist der größte Zukauf des Schweizer Roche-Konzerns mit 16.500 Beschäftigten in Deutschland. Doch die Entscheidung von Roche wird von Analysten teilweise kritisch aufgenommen.

Der Markt für Gentherapien lockt

Die Investition von Roche ist auf der einen Seite nachvollziehbar - denn der milliardenschwere Markt für Gentherapien lockt. Ihre Forscher sehen sich als Pioniere für bestimmte erblich bedingte Erkrankungen. Bei den Therapien wird ein defektes Gen durch ein gesundes ersetzt. So entwickelt Spark neue Medikamente gegen die Bluterkrankheit und gegen eine erblich bedingte Augenkrankheit. Die Behandlungskosten erreichen in einem Fall allerdings 850.000 Dollar pro Patient.

Analysten sprechen von Spekulation

Doch andererseits ist der Kaufpreis 67 Mal so hoch wie der Umsatz von "Spark Therapeutics" und die Firma schreibt derzeit rote Zahlen. Deshalb sprechen einige Analysten bereits von einer spekulativen Wette. Denn derzeit ist nicht klar, ob Krankenhäuser und andere Kostenträger bereit sein werden, solche Therapien zu erstatten, wenn sie denn zugelassen sind.