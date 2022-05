Roboterbauer Kuka soll komplett chinesisch werden

Seit 2016 ist der Augsburger Roboterbauer mehrheitlich im Besitz des chinesischen Midea-Konzerns. Knapp fünf Prozent der Anteile an der Kuka AG werden noch von Kleinaktionären gehalten. Midea will diese Anteile mit einem Squeeze-out genannten Vorgehen übernehmen und alleiniger Eigentümer des Augsburger Roboterbauers werden. Auf der Kuka-Hauptversammlung gab es dazu am Dienstag 99,9 Prozent Zustimmung.

1898 in Augsburg gegründet

Der heutige Name "Kuka" entstand in den 1920er-Jahren. Es sind die Anfangsbuchstaben von "Keller und Knappich Augsburg" nach Johann Josef Keller und Jakob Knappich, die das Unternehmen 1898 gegründet hatten. Zunächst wurden Teile für Beleuchtungskörper produziert. Später Schweißgeräte und Müllwagen. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich Kuka zu einem der heute führenden Anbieter für Automatisierungslösungen.

Kuka-Zentrale soll bleiben

Die Firmenzentrale bleibt nach Kuka-Angaben auch nach dem Squeeze-out in Augsburg, die alleinigen Eigentümer sitzen aber künftig in der Provinz Guangdong in der Volksrepublik China. Kuka befinde sich auf einer Reise, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Mohnen auf der erneut virtuell abgehaltenen Hauptversammlung. "Auf dieser Reise navigieren wir unsere Kuka nun in neue Gewässer. Die heutige Hauptversammlung ist daher voraussichtlich unsere letzte Hauptversammlung in dieser Form", so CEO Mohnen.

Kleinaktionäre hätten sich deutsch-chinesische Kooperation gewünscht

Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz vertritt die verbliebenen Kleinaktionäre auf der Hauptversammlung des Roboterbauers. Er bedauert, dass es keine deutschen Eigner mehr geben wird: "Wir hatten immer dafür plädiert, das zu einem Leuchtturmprojekt der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen zu machen", erklärt Klose. "Diese Chance sei nicht wahrgenommen worden."

2015 ist Midea – ein Hausgerätegigant in Fernost – mit ersten Anteilen bei Kuka eingestiegen. Jetzt steht die komplette Übernahme bevor. Dabei hätte Kuka auch deutsch bleiben können. Vor dem Einstieg der Chinesen wurde auch Siemens als möglicher Partner von Kuka gehandelt. Die Pläne scheiterten aus Kostengründen. Das Raunen in der Politik war groß, verhindert hat es den chinesischen Einstieg nicht. Im November 2021 kam dann die Ankündigung, dass Kuka von der Börse genommen werden soll.

IG-Metall blickt optimistisch auf Kukas Zukunft

Für die rund 3.500 Mitarbeitenden am Hauptsitz werde der Squeeze-out keine Auswirkungen haben, so Michael Leppek von der IG Metall Augsburg. Der Konzernbevollmächtigte sitzt auch im Aufsichtsrat von Kuka. Leppek zufolge sehe eine Vereinbarung vor, dass bis 2025 keine Jobs gestrichen und Augsburg auch der Hauptsitz und führende Entwicklungsstandort bleiben werde. 800 Millionen Euro wird Midea in Entwicklung und Forschung investieren. Die Voraussetzungen für Beschäftigte seien sehr gut, so Leppek. "Automation, Roboter, Digitalisierung – das sind die Themen der Zukunft. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das für Kuka nicht eine gute Zukunft wird. Ich bin sehr optimistisch."

Kleinaktionäre können Abfindungshöhe anfechten

80,77 Euro hat Kuka je Wertpapier angeboten. Die Kleinaktionäre können gegen die Höhe der Abfindung juristisch vorgehen in sogenannten Spruchstellenverfahren. Erst wenn diese Streitigkeiten geklärt sind, kann Kuka aus Augsburg voll in chinesische Hand übergehen. Wann das genau sein wird, ist derzeit unklar.

Squeeze-out drängt Minderheitsaktionäre aus Unternehmen

Der Squeeze-out ist im Aktiengesetz geregelt: Wer mindestens 95 Prozent des Grundkapitals einer AG hält kann die Übertragung der übrigen Aktien verlangen und muss für diese eine angemessen Entschädigung bezahlen. Über den Antrag des Hauptaktionärs entscheidet die Hauptversammlung des Unternehmens, in diesem Fall also die Hauptversammlung der Kuka AG.