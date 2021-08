Roboterbauer Kuka profitiert von Konjunkturbelebung

Der Roboterbauer Kuka mit Sitz in Augsburg profitiert von der weltweiten Konjunkturbelebung. Das belegen die Halbjahreszahlen, die heute veröffentlicht wurden. Vor allem in den USA und China liefen die Geschäfte gut.

Bilanzzahlen von Kuka können in allen Bereichen zulegen

Um knapp ein Drittel konnte Kuka seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern - auf gut 1,5 Milliarden Euro. Kuka konnte nach einem Verlust in der ersten Hälfte 2020 jetzt auch wieder einen Gewinn verbuchen. Auch der Auftragseingang legte kräftig zu - 1,9 Milliarden Euro ist der zweithöchste Wert in der Unternehmensgeschichte für ein erstes Halbjahr.

Investitionen in E-Mobilität steigern Roboterabsatz

Robotik und Automatisierung seien gefragter denn je, so Kuka-Chef Peter Mohnen. Der Augsburger Roboterbauer profitiere vom starken Wachstum in den USA und China. Dort würden Automobilhersteller verstärkt in Elektromobilität investieren. Unverändert schwierig sei dagegen die Auftragslage in Europa.

Hohe Erwartungen an das zweite Halbjahr

Obwohl die andauernde Coronavirus-Pandemie und globale Lieferengpässe Risiken bergen würden, blicke Kuka zuversichtlich auf das zweite Halbjahr, so CEO Peter Mohnen. Strategie und Investitionen in Forschung und Entwicklung würden sich auszahlen. Mehr als ein Drittel der Robotics-Umsätze im ersten Halbjahr habe der Konzern mit Produktinnovationen aus den letzten Jahren generiert. "Dabei haben wir auch das Thema Nachhaltigkeit fest im Fokus", so Mohnen. Das Unternehmen wolle seine Position als globaler Player weiter vorantreiben und neue Bereiche erobern.

Kuka-Co-Bots für den Mittelstand

Dazu zählen unter anderem Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Dabei sollen sogenannten Co-Bots eine immer größere Rolle spielen. Das sind leicht zu bedienende Roboter, die von Fachkräften bedient werden. Kuka möchte außerdem Roboter bauen, die weniger Energie verbrauchen als bisher.