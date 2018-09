Roboter übernehmen 2025 mehr Arbeit als Menschen

Die Arbeitswelt steckt mitten in einer Revolution. Erledigen heute Roboter 29 Prozent aller Tätigkeiten weltweit, so werden in bereits sieben Jahren Maschinen mehr als die Hälfte aller laufenden Aufgaben übernehmen. Das prognostiziert eine nun vorgestellte Studie des Weltwirtschaftsforums. Diese Entwicklung wird sich tiefgreifend auf den Arbeitsmarkt auswirken, aber nicht negativ.

Digitalisierung: 75 Millionen Arbeitsplätze fallen weg - 133 Millionen neue entstehen

So werden durch die Digitalisierung bis 2022 zwar weltweit vermutlich rund 75 Millionen Arbeitsplätze wegfallen – etwa Bürojobs in der Buchhaltung, gleichzeitig aber werden im selben Zeitraum etwa 133 Millionen neue Jobs entstehen, zum Beispiel im Marketing und im Verkauf. Allerdings muss sich mehr als die Hälfte aller Beschäftigten auf die neue Situation einstellen – mittels Umschulungen und Fortbildungsmaßnahmen. Das gilt auch für Deutschland.

Unternehmen brauchen Ausbildungsstrategien

Eine der Autorinnen der Studie mahnte daher, die Unternehmen müssten ihre Automatisierungspläne mit Ausbildungsstrategien begleiten. Die Studie des Weltwirtschaftsforums basiert auf einer Umfrage unter Personalchefs und Führungskräften aus Unternehmen aus 20 Industrie-und Schwellenländern, die zusammen siebzig Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen.