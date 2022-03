Habeck zu Gasversorgung: Winter noch nicht gesichert

Rund 70 Prozent der Heizungen werden in Deutschland mit Erdgas oder Öl betrieben, auch in Bayern heizen etwa dreiviertel der Haushalte damit - nicht zu reden von der Industrie. Vor allem beim Gas droht im kommenden Winter ein Engpass. Die Gasversorgung in Deutschland sei noch nicht komplett gesichert, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Samstag vor einer Reise nach Katar im Interview mit dem "Deutschlandfunk".

"Das heißt, wenn wir zum nächsten Winter noch nicht mehr Gas bekommen und die Lieferverbindungen aus Russland würden gekappt werden oder abreißen, hätten wir nicht genug Gas, um alle Häuser warm und alle Industrie laufen zu lassen." Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister

Drohender Domino-Effekt bei der Gasversorgung

Deutschland will unabhängiger von russischen Gas-Lieferungen werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck reist am Samstag nach Katar und anschließend weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Habeck war deswegen auch bereits in Norwegen. In den Emiraten soll das Thema grüner Wasserstoff im Vordergrund stehen.

Gas werde hierzulande vor allem in der Industrie zu Anfang der Lieferketten eingesetzt, "und dann gibt es eine Art oder kann es eine Art Domino-Effekt geben", sagte der Grünen-Politiker. Kleiner Trost: erst als letztes wären private Haushalte, systemrelevante Kraftwerke und Krankenhäuser betroffen, so Habeck.

Allerdings warnte Habeck, dass möglicherweise Lieferketten abreißen, wenn bestimmte Branchen wie die chemische Industrie oder die Stahlwerke nicht mehr produzieren könnten. Man bereite sich auf diesen Fall vor, der aber hoffentlich zu verhindern sein werde. Zu einer einseitigen Abhängigkeit von einem Lieferanten wie Russland sagte Habeck: "Das war einfach dämlich."

Warum steigen die Heizkosten so stark?

Durch den Krieg in der Ukraine und nur wenig gefüllte Gasspeicher ist es zu einer großen Versorgungsunsicherheit in Deutschland gekommen. Gleichzeitig gibt es weltweit eine große Nachfrage nach Energie. Die Wirtschaft hat nach der Corona-Krise wieder Fahrt aufgenommen.

Der Weltmarkt für Gas sei angespannt, sagte Habeck im "Deutschlandfunk": "Die Liefermengen können natürlich erhöht werden, aber daran haben die liefernden Staaten eigentlich gar kein Interesse." Sie hätten maximale Gewinne, die Preise seien hoch bei gleichbleibenden Förderkosten. "Insofern stößt man da schon auf einigen Widerstand", sagt Habeck. Dieser lasse sich aber zum Beispiel über längere Laufzeiten von Lieferverträgen überwinden.

Gasheizung: Über 100 Prozent Preissteigerung

Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) war die Zahl der neu installierten Gasheizungen in Deutschland zuletzt so hoch wie vor 25 Jahren: Im vergangenen Jahr sind 653.000 Gasheizungen in deutschen Haushalten hinzugekommen.

Wer derzeit einen neuen Gasvertrag abschließt, zahlt für eine durchschnittliche Wohnung 80 Euro mehr als im Vorjahresmonat (+114 Prozent). Heizen mit Gas ist also deutlich teurer geworden, wie eine Analyse der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online für den Heizspiegel zeigt. Für ein Einfamilienhaus mit Gasheizung sind die monatlichen Kosten im Schnitt um 155 Euro gestiegen (+113 Prozent). Auch mit Blick auf die gesamte Heizperiode von September bis Februar sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rasant gestiegen.

Rund 90 Prozent aller Haushalte haben laut Heizspiegel einen zu hohen Heizenergieverbrauch. Wird Energie gespart, können steigende Preise zumindest teilweise ausgeglichen werden.

Habeck optimistisch

Unmittelbar vor Abflug zeigte sich Habeck auch zuversichtlich, was kurzfristige Verträge und Lieferungen angeht. Der Gashunger sei so groß, "dass man für Europa sicherlich eine gute Lösung finden wird."

Katar zählt als einer der größten Exporteure von Flüssiggas (LNG) weltweit. Exportiert wird vor allem nach Asien. Die Menschenrechtslage in Katar stand insbesondere seit der Vergabe der Fußball-WM 2022 im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit.

mit dpa-Material