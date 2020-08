Risikoreisen: Kein Lohn für Test-Verweigerer in Quarantäne?

Sollte man Reisen in Corona-Risikogebiete verbieten? Darüber wird gerade heftig diskutiert. Der CDU-Wirtschaftsrat hat das gefordert. So weit geht die Bundesregierung allerdings nicht, ab morgen aber muss sich testen lassen, wer aus einem Risikogebiet zurückkommt. Oder er begibt sich für 14 Tage in Quarantäne. Betroffene müssen dann aber unter Umständen auf Einkommen in dieser Zeit verzichten.

Nicht jeder Arbeitgeber wird Testverweigerer weiterbezahlen

Die Ferien einfach um zwei Wochen verlängern – das klingt attraktiv. Aber wer opfert schon gern Tage von seinem Urlaubskonto, um er zu Hause in Quarantäne muss. Doch nicht jeder Arbeitgeber wird bereit sein, das Einkommen während der Quarantäne weiterhin zu überweisen. Er bekommt dafür ja keine Leistung seines Mitarbeiters.

Laut Bürgerlichem Gesetzbuch verliert ein Arbeitnehmer zwar nicht gleich das Recht auf Vergütung, wenn er vorübergehend nichts leisten kann. Das gilt zum Beispiel für einen nicht zu verschiebenden Arztbesuch. Ob Paragraf 616 BGB aber auch im Fall der Quarantäne nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet gilt, das ist juristisch umstritten.

Der Betroffene sollte auf jeden Fall in seinen Arbeits- oder den für ihn gültigen Tarifvertrag schauen. Die Regelung des BGB wird dort oft ausgeschlossen.

Prozess über Quarantäne-Entschädigung absehbar

Nun steht einem Arbeitnehmer laut Infektionsschutzgesetz eine Entschädigung zu, wenn das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnet. Das geschieht oft dann, wenn er sich im Kollegenkreis angesteckt haben könnte. Der Arbeitgeber überweist die Entschädigung und holt sie sich von der Behörde zurück.

Aber gilt das auch, wenn der Mitarbeiter sich für Ferien in einem Risikogebiet entschieden hat, sich nicht testen lassen will und stattdessen in Quarantäne geht? Der DGB Rechtsschutz sieht keinen Grund, das Geld zu verweigern. Das bayerische Gesundheitsministerium auf Nachfrage schon: Es bestehe in diesem Fall kein Anspruch auf den gesetzlichen Verdienstausfall. Am Ende könnten Richter entscheiden, was nun zutrifft.