Sexismus-Vorwürfe: Firma "Riot Games" zahlt 100 Millionen Dollar

Der Computerspiel-Hersteller Riot Games hat in den USA eine Diskriminierungsklage beigelegt und einer Zahlung von 100 Millionen Dollar zugestimmt. Mit dem Geld sollen Diskriminierung wegen Geschlechts, sexuelle Belästigung und ungleiche Bezahlung behoben werden. Begünstigt sind mehr als 2.000 derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen. Riot Games gibt beliebte Videospiel-Titel wie "League of Legends" und "Valorant" heraus.

Vorwurf: Sexistische Firmenkultur

Gut 80 Millionen Dollar kommt den Sammelklägerinnen direkt zu, etwa 20 Millionen Dollar zahlt Riot Games an die Anwälte der Klägerinnen. Das Verfahren selbst ist bereits fast vier Jahre alt. Damals hatten zwei Ex-Mitarbeiterinnen Klage gegen die Spielefirma aus Los Angeles eingereicht.

Die Spielewebsite Kotaku berichtete damals, bei der Firma habe eine sexistische Kultur geherrscht. Unter anderem soll es zu Annäherungsversuchen und Belästigungen am Arbeitsplatz durch männliche Angestellte gekommen sein. Weibliche Bewerberinnen seien bei Beförderungen gezielt übergangen worden.

Frauen in der Videospielindustrie

Rechtsanwältin Genie Harrison sagte, dies sei ein großer Tag für die Frauen von Riot Games und für Frauen in allen Videospiel- und Tech-Unternehmen, die einen Arbeitsplatz frei von Belästigung und Diskriminierung verdienten.

Im Rahmen des Vergleichs hat Riot Games einer Reihe von Auflagen zugestimmt. Dazu gehört unter anderem eine größere Transparenz bei den Gehältern. Außerdem muss sich die kalifornische Spielefirma drei Jahre lang von einer externen Partei überwachen lassen und ihr in allen Personalangelegenheiten Auskunft geben.

Diskriminierungsvorwürfe auch bei anderen Spielefirmen

Die Arbeitskultur in der Spieleindustrie steht seit Monaten in der Kritik. So läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen die Spiele-Schmiede Activision Blizzard, die Titel wie "Call of Duty" und "World of Warcraft" produziert. Auch hier lautet der Vorwurf sexuelles Fehlverhalten und geschlechtsspezifische Diskriminierung von Mitarbeitenden.