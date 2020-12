Riester-Rente: Schrumpft der Garantiezins noch weiter?

Seit 2017 liegt der sogenannte Höchstrechnungszins bei 0,9 Prozent. Mehr dürfen Versicherer ihren Kunden nicht mehr garantieren. Und selbst das ist inzwischen zu viel. Die Aktuare der Versicherungen schlagen für 2021 nur noch eine maximale Garantie von 0,5 Prozent vor und für 2022 sogar davon nur noch die Hälfte.

Vor allem für Riester-Verträge, deren Verwaltungskosten bei knapp ein Prozent liegen, bedeutet es, dass eigentlich gar keine Garantie mehr möglich ist.

Versicherer könnten Riester-Verträge aus dem Angebot nehmen

Wenn Versicherer mit Riester-Verträgen und den garantierten Beiträgen dort keine Verluste erleiden wollen, können sie solche Produkte zur Altersvorsorge nicht mehr anbieten. Die Bundesregierung weiß das und will in Kürze einen Reformvorschlag vorlegen. Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es, dass ein Gesetzentwurf in Arbeit ist.

Das Grundproblem ist, dass jede Garantie Geld kostet und zu Lasten der Rendite geht, weil sie eine Anlage in unattraktiven Zinsprodukten erfordert, die allein die notwendige Sicherheit bieten. Wenn der Versicherer dagegen gar keine oder nur eine Teilgarantie auf die eingezahlten Beiträge und deren Verzinsung bieten muss, ist er flexibler in der Geldanlage und hat zumindest die Chance auf höhere Erträge.

Vorschläge der Versicherer laufen auf Teil-Garantien hinaus

Die Versicherer haben zur Reform der Riester-Rente bereits einige Vorschläge gemacht. So können die Aktuare sich vorstellen, dass man mit einer Aufweichung der bisher starren gesetzlichen Regelung bereits leben könnte. Wenn beispielsweise nur noch die Netto-Beiträge der Versicherten garantiert wären und nicht mehr die staatlichen Zuschüsse, die derzeit ebenfalls geschützt sind vor einem Wertverfall.

Mit einer 80-Prozent-Regelung wäre auch schon einiges möglich. Die Geldanlagen ließen sich damit zum Teil stärker auf Immobilien, Aktien und andere Unternehmensbeteiligungen streuen. Die sichern dann jährliche Einkünfte aus Mieten, Dividenden und anderen Einnahmen und lassen auch noch eine Wertsteigerung erwarten.

Bei Staatsanleihen, die früher der Standard für Versicherer waren, können Anleger dagegen weder auf laufende Erträge noch auf eine größere Wertsteigerung hoffen. So sind die Renditen für die meisten Bundesanleihen und Eurobonds inzwischen sogar negativ.