Richtig vererben und vorsorgen

Leider machen nur rund 32 Prozent der Menschen in Deutschland überhaupt ein Testament, trotz der vielen Vorteile, die das haben kann. Aber auch wer sich dazu entschließt, kann kostspielige Fehler machen.

Kosten des Testaments

Der Gang zum Notar wird oft empfohlen, doch die Kosten sind bei großen Vermögen erheblich, weil sich die Gebühren für ein notarielles Testament nach dem Wert des Erbes richten. Zudem gibt es für den Verbraucher wenig transparente Zusatzkosten. So wird in notariell beurkundungspflichtigen Verträgen oftmals standardmäßig eine Rechtswahlklausel vereinbart. Oftmals sind diese Rechtswahlklauseln verzicht- oder jedenfalls vermeidbar, was zu einer erheblichen Senkung der Notarkosten führt. Der Berliner Fachanwalt Torben Swane nennt weitere offene Fragen beim notariellen Testament:

- Oft werden Standardtestamente verwendet, die zu ungewünschten Ergebnissen führen (z. B. vertragsähnliche Bindung der Ehegatten beim Berliner Testament)

- Der Notar belehrt nicht zum Steuerrecht und auch nicht zum ausländischen Recht

- Die Hemmschwelle zu Änderung eines Notartestaments sind hoch

Fachanwalt für Erbrecht oft günstiger

Gerade bei größeren Vermögen ist der steuerrechtlich geschulte Fachanwalt für Erbrecht oft die günstigere Alternative. Die Vergütung ist hier frei verhandelbar, der Anwalt kann nach Stundenaufwand bezahlt werden. Das ist beim Notar nicht möglich.

Kostenfrage mit Testamentsvollstrecker klären

Wenn Erblasser einen Testamentsvollstrecker einsetzen, hat das oft Vorteile für die Erben. Damit soll sichergestellt werden, dass der Erbfall in Ruhe, juristisch korrekt und ohne Streit unter den Erben abgewickelt wird. Testamentsvollstrecker sind in der Regel die Anwälte, mit denen das Testament erarbeitet wurde. Aber wie viel darf diese Dienstleistung kosten? Dazu gibt es lediglich Empfehlungen des deutschen Notarvereins in einer Spanne von vier Prozent bis 1 Prozent gestaffelt nach Höhe des Nachlasswertes. Wer also einen Testamentsvollstrecker bestimmt, sollte vorher mit dem Testamentsvollstrecker seiner Wahl schriftlich die Kostenfrage klären. Damit erspart man seinen Erben Streit und überhöhte Rechnungen, denn die Erben sind durch das Testament an den eingesetzten Vollstrecker gebunden und können nicht einfach wechseln.

Wenn Kreditinstitute Vorsorgevollmachten nicht anerkennen

Vorsorgevollmachten sollen im Falle der persönlichen Handlungsunfähigkeit dafür sorgen, dass die Alltagsgeschäfte weiterlaufen können. Das bayerische Justizministerium bietet dafür im Internet unentgeltlich Formulare zum Ausfüllen an. Tipp: Damit diese Formulare rechtssicher werden, sollte man die Unterschrift am besten beglaubigen lassen. Als Vollmachtgeber braucht man eine Vertrauensperson, die auch Bankgeschäfte erledigen soll und darf. Leider kommt es hier in der Praxis oft zu Problemen. Daher ist es wichtig, sich bei seiner Bank zu informieren, wie sichergestellt werden kann, dass im Fall des Falles die bevollmächtigte Person tatsächlich Zugriff auf die Konten hat.

Bei Beglaubigung lohnt sich ein Vergleich der Gebühren

Soll eine Unterschrift beglaubigt werden, lohnt ein Gebührenvergleich. In Bayern fallen dafür Notargebühren zwischen 20 und 70 Euro an. Eine sogenannte öffentliche Beglaubigung kostet nur 10 Euro. Sie wird auch anerkannt und wird von der zuständigen Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales ausgestellt. In München etwa ist das die Betreuungsstelle des Sozialreferats. Wer sichergehen will, dass seine Dokumente auch bei Grundstücksgeschäften anerkannt werden, wählt die notarielle Beurkundung. Sie kostet erheblich mehr und richtet sich nach dem Wert des Vermögens, auf das sich die Vollmacht bezieht. Vorteil dabei: Es können beliebig viele Originale ohne Aufpreis vom Notar verlangt werden.

Erbschein kann teuer sein

Wenn ein Angehöriger stirbt, stellt sich für Erben die Frage, ob sie einen Erbschein beantragen sollen. Er ist sozusagen der Ausweis für die Erben. Das Nachlassgericht stellt ihn aus und verlangt dafür Gebühren. Bei kleinen Erbschaften sind die Kosten überschaubar. Die Gebühren sind aber umso höher, je größer der Wert des Erbes ist. Bei sehr großen Erbschaften ist die Gebühr entsprechend hoch. Wer 500.000 Euro erbt, zahlt etwa rund 1.870 Euro. So steht es im Gerichts- und Notarkostengesetz. Noch teurer wird es beim Notar. Wer dort den Erbschein beantragt, muss 19 Prozent Mehrwertsteuer zusätzlich einkalkulieren. Daher lohnt die Frage: Wann können sich Erben dieses Geld sparen?

Wann wird der Erbschein benötigt?

Wichtigster Fall: Kreditinstitute verlangen einen Erbschein und blockieren solange den rechtmäßigen Erben den Zugang zu den Konten des Verstorbenen. Das dürfen sie nicht uneingeschränkt, entschied der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen. Denn ein Testament oder ein Erbvertrag können als Nachweis ausreichen. Gibt es kein Testament und wird man in der gesetzlichen Erbfolge zum Erben, wird eine Bank einen Erbschein veranlagen, um einen Nachweis zu haben, wer gesetzlicher Erbe ist. Wird aber kein Grundstück mit vererbt, gibt es auch hier Wege, die Kosten zu sparen.

Die Vorsorgevollmacht

Mit einer Kontovollmacht über den Tod hinaus bekommen Erben nämlich Zugriff auf die Konten. Durch eine Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus kann man einen Erben zu seinem Bevollmächtigten einsetzen. Der Bevollmächtigte kann nach dem Todesfall über Gegenstände und Vermögen aus dem Nachlass verfügen. Mit all den Vorteilen, die das mit sich bringt.