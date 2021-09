Richtfest für zweites Modul des Siemens Campus gefeiert

Ein neues Laborgebäude und das zweite Modul des Siemens Campus in Erlangen stehen kurz vor der Fertigstellung. "Mit seinem neuen Campus verbindet Siemens auf eindrucksvolle Weise Innovation und Zukunft mit seiner stolzen Unternehmenstradition und schreibt seine Erfolgsgeschichte in Erlangen fort", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beim Richtfest. Mit dem neuen Laborgebäude festigte und stärke Siemens den Standort Erlangen zudem als wichtigen Wissensschafts- und Forschungsstandort.

500 Millionen Euro für 54 Hektar

Die Siemens AG beut seit knapp fünf Jahren auf ihrem ehemaligen Forschungsgelände in Erlangen einen modernen Campus, der bis zum Jahr 2030 fertiggestellt sein soll. Dann soll das gesamte, 54 Hektar große Areal Bürohäuser, Parkhäuser, Restaurants und Grünflächen umfassen. Der Standort soll komplett CO2-neutral arbeiten. In den Forschungseinrichtungen soll insbesondere zu Energiethemen wie der Wasserstofftechnologie geforscht werden. Für das Projekt sind 500 Millionen Euro veranschlagt. Die ersten Mitarbeiter waren bereits im Februar 2020 in das Modul 1 des Campus eingezogen. In der Folge setzte aber auch der Siemens-Konzern aufgrund der Corona-Pandemie in vielen Bereichen auf Homeoffice-Lösungen.