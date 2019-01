Rhön-Klinikum will in Telemedizin einsteigen

Medgate Deutschland soll Marktführer für Telemedizin werden. Wie die Rhön-Klinikum AG am Donnerstag mitteilt, will das börsennotierte Unternehmen mit 51 Prozent die Mehrheit halten. Wieviel der Krankenhauskonzern investieren will, wurde nicht bekannt gegeben. Abgesehen von den Deutschland-Plänen überlegt Rhön-Klinikum auch, mit den Schweizern gemeinsam auf internationaler Bühne im Telemedizin-Geschäft aktiv zu werden.

Virtuelle Behandlung als Alternative für Arztpraxen

Hintergrund der Telemedizin-Initiative ist der drohende Ärztemangel in ländlichen Gebieten. Dort sind viele Ärzte kurz vor dem Ruhestand, Nachfolger finden sich häufig nicht. Der Bedarf an Beratung via Handy oder Computer wird in den kommenden Jahren steigen, prognostiziert das Rhön-Klinikum. Zudem lasse die Lockerung des Fernbehandlungsverbots die Nachfrage nach Telemedizin steigen. Bis Mai 2018 schrieb es vor, dass Ärzte ihnen unbekannte Patienten ausschließlich persönlich beraten durften.

Verhandlungen mit Krankenkassen laufen

Wie die telemedizinischen Beratungen und Behandlungen abgerechnet werden sollen, ist noch unklar. Verhandlungen mit den Krankenkassen liefen, so eine Sprecherin der Rhön-Klinikum AG. Das Telemedizin-Unternehmen Medgate Deutschland soll bis Mitte 2019 gegründet werden.