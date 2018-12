Rhön-Klinikum weiht 250 Millionen-Neubau in Bad Neustadt ein

Tag der offenen Türe im Rhön Klinikum Bad Neustadt

Am zweiten Adventssonntag findet im Klinikum ein Tag der offenen Türe statt, bei dem Interessierte den neuen Klinikkomplex besichtigen können. Start der aufwändigen Bauarbeiten war vor drei Jahren. Zeitweise arbeiteten bis zu 100 Menschen gleichzeitig auf der Baustelle. In die bisherigen Räume des Rhön-Klinikums sollen Teile der Verwaltung ziehen. Im neuen ZaM werden etwa 2.000 Menschen arbeiten, insgesamt hat das Rhön-Klinikum am Standort Bad Neustadt rund 2.500 Mitarbeiter.