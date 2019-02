Rhön-Klinikum steigert Konzerngewinn

Es läuft offenbar gut für das Rhön-Klinikum: Für 2019 peilt das Management des SDax-Unternehmens für den Umsatz mindestens das Vorjahresniveau an. Den vorläufigen Berechnungen zufolge stieg im Berichtszeitraum das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 125,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 51,2 Millionen Euro übrig, das waren fast 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Mehr Patienten, höherer Umsatz

Die Zahl der Patienten ist im vergangenen Geschäftsjahr erneut angestiegen. Insgesamt wurden 2018 gut 850 000 Patienten in den Rhön-Kliniken behandelt, etwa anderthalb Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um rund 2 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro.

Hoffnung auf Telemedizin

Das Unternehmen beschäftigt insgesamt knapp 17.000 Mitarbeiter. Im letzten Jahr waren es noch rund 16.700. Der Klinik-Konzern blickt deshalb auch optimistisch in die Zukunft. Die Rhön-Klinikum AG will weiter unter anderem ihre Digitalisierungs- und Telemedizin-Strategie fortsetzen. Wie kürzlich berichtet, plant der Krankenhauskonzern in Sachen Telemedizin ein Joint Venture mit dem Schweizer Telemedizinanbieter Medgate. Das Unternehmen soll bundesweit digitale Arztbesuche per Video, Telefon und Smartphone-App anbieten.

Hintergrund: Ärztemangel im ländlichen Raum

Hintergrund der Telemedizin-Initiative ist der drohende Ärztemangel in ländlichen Gebieten. Dort sind viele Ärzte kurz vor dem Ruhestand, Nachfolger finden sich häufig nicht. Der Bedarf an Beratung via Handy oder Computer wird in den kommenden Jahren steigen, prognostizierte kürzlich das Rhön-Klinikum. Zudem lasse die Lockerung des Fernbehandlungsverbots die Nachfrage nach Telemedizin steigen. Bis Mai 2018 schrieb das Gesetz vor, dass Ärzte ihnen unbekannte Patienten ausschließlich persönlich beraten durften.

Neubau in Bad Neustadt eingeweiht

Anfang Dezember letzten Jahres hatte das Unternehmen an seinem Stammsitz in Bad Neustadt das neue rund 250 Millionen Euro teure „Zentrum für ambulante Medizin“ eingeweiht. In den Neubau zogen unter anderen die Herz- und Gefäßklinik, die Klinik für Handchirurgie, Teile der Akutneurologie, das Medizinische Versorgungszentrum und externe Facharztpraxen. Die Rhön-Klinikum AG ist einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland. An ihrem Stammsitz in Bad Neustadt beschäftigt die Rhön-Klinikum AG rund 2.900 Menschen.