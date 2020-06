Rhön-Klinikum AG: Vorstandsvorsitzender könnte abgelöst werden

Stephan Holzinger, Vorstandschef der Rhön-Klinikum AG, könnte im Übernahmestreit um den Krankenhauskonzern seinen Posten verlieren. Wie die Rhön-Klinikum AG am Freitag mitteilt, steht Holzinger mit Aufsichtsratschef Eugen Münch in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Auflösung des Dienstverhältnisses zum September 2020. Eine Einigung braucht aber die Zustimmung des Aufsichtsrates. Ob eine Einigung erzielt und die Zustimmung des Aufsichtsrats erteilt werden wird, ist ungewiss.

Aktionäre stärkten Aufsichtsratschef den Rücken

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni hatte Eugen Münch den Machtkampf gegen einen der großen Aktionäre, das Pharmaunternehmen B.Braun, gewonnen. Der Antrag von B.Braun, Eugen Münch als Aufsichtsratsvorsitzenden abzulösen, wurde von 68,39 Prozent der abstimmenden Aktionäre abgelehnt. Eugen Münch und das Unternehmen Asklepios wollen in einem Joint Venture die Aktienmehrheit von über 50 Prozent erreichen. Dafür wurde ein entsprechendes Übernahmeangebot von 18 Euro je Aktie an die Aktionäre gemacht. Die Übernahmefrist läuft noch bis zum 17.6.2020. Es wird erwartet, dass die Mehrheit erreicht wird.

Betriebsrat sieht Übernahme gelassen entgegen

Helmut Bühner, der Betriebsratsvorsitzende der Rhön-Klinikum AG, geht davon aus, dass eine Aktienmehrheit von Asklepios keine Auswirkungen auf die Arbeitsverträge der rund 3.000 Mitarbeiter vor Ort haben wird. Die Rhön-Klinikum AG beschäftigt an sechs Standorten über 18.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 sind über 860.000 Patienten behandelt worden.