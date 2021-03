Rhön-Klinikum AG: Konzerngewinn in Corona-Zeiten eingebrochen

Verglichen mit dem Vorjahr hat die Rhön-Klinikum AG 2020 deutlich weniger Gewinn verzeichnet. Die Unternehmensleitung macht für den massiven Gewinnrückgang die Corona-Pandemie verantwortlich. Im Konzern sind im vergangenen Jahr 808.655 Patienten behandelt worden. Das sei "ein coronabedingtes Minus" von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Planbare Eingriffe und nicht dringend medizinische Behandlungen habe man aufschieben müssen, um Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten und neue, verschärfte Hygiene-Vorgaben umzusetzen. Gleichzeitig sei der Personal- und Sachbedarf für die umfangreichen Hygiene-Schutzmaßnahmen massiv gestiegen.

Kritik an Entschädigungen für frei gehaltene Betten

Das Unternehmen kritisiert, dass im Vergütungssystem der Fallpauschalen der zusätzliche durch die Pandemie entstandene Aufwand nicht berücksichtigt werde. "Die höheren Sach- und Personalkosten werden auch keinesfalls durch coronabezogene Zuschläge aufgefangen. Ebenso wurde nicht berücksichtigt, wenn Kliniken wegen der Isolation von Covid-19-Patienten Stationen nur teilweise auslasten konnten und Behandlungen für Patienten mit anderen Erkrankungen verschieben mussten," heißt es vom Unternehmen. Der Vorstandsvorsitzende der Rhön-Klinikum AG, Christian Höftberger, kritisiert weiter, dass auch die Ausgleichszahlungen für freigehaltene Bettenkapazitäten, die mit bürokratischen und sachfremden Hürden versehen seien, keinesfalls die anfallenden Kosten decken würden.

Unternehmen appelliert an die Bundesregierung

Die Forderung der Rhön-Klinikum AG lautet, Erlösausfälle vollständig auszugleichen. Private und kommunale Krankenhausbetreiber haben zwar Pauschalen für freigehaltene Betten erhalten. Durch Behandlungen würden jedoch weit höhere Umsätze erzielt werden können. Laut Höftberger sei es nicht ausreichend, die ganzjährigen Ausgleichsmechanismen für das Jahr 2021 mit aktuell diskutierten Abschlägen gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 in Höhe von fünf Prozent zu versehen und dabei noch anderweitige Erstattungen anzurechnen. Dieses Vorgehen sei für viele Kliniken in Deutschland existenzgefährdend.

Einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland

Das Unternehmen beschäftigt 18.449 Mitarbeiter. Das sind 307 mehr als ein Jahr zuvor. Der Konzern betreibt neben seinem Stammsitz in Bad Neustadt vier weitere Standorte in Bad Berka, Frankfurt an der Oder, Gießen und Marburg mit insgesamt rund 5.400 Betten. Das Unternehmen kümmert sich vor allem um Herz- und Gefäßmedizin, Neuromedizin, Onkologie, Lungenerkrankungen und orthopädische und Unfallchirurgie.