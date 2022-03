Rhön-Klinikum AG konnte 2021 Konzerngewinn steigern

Bei der Rhön-Klinikum AG mit Sitz in Bad Neustadt ist der Konzerngewinn im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Das Konzernergebnis erhöhte sich um rund 27,7 Million Euro auf 30,2 Million Euro. Dieses Plus muss man allerdings im Zusammenhang mit dem Bilanzergebnis von 2021 sehen. Da war das Ergebnis um 94 Prozent eingebrochen. Und zwar von 44,5 Million Euro 2020 auf 2,5 Million. Dafür machte die Unternehmensleitung die Corona-Pandemie verantwortlich.

Forderung: Weniger Bürokratie für Kliniken

Laut der Geschäftsleitung war auch das vergangene Geschäftsjahr 2021 von der Covid-19-Pandemie geprägt. Der Vorstandsvorsitzende der Rhön-Klinikum AG, Dr. Christian Höftberger, fordert unter anderem, dass Kliniken von bürokratischen Vorgaben spürbar entlastet werden müssten. Weiterhin sei "eine verbesserte finanzielle Unterstützung durch Investitionsfördermittel der Bundesländer," nötig. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden in den Häusern der Rhön-Klinikum AG 845.642 Patienten behandelt. Die Zahl der Mitarbeiter lag bei 18.227. Das ist ein Rückgang von 222 Mitarbeitern.

Klinikunternehmen gehört zum Asklepios-Konzern

Der Konzern gehört seit dem Sommer 2020 zum Asklepios-Konzern und betreibt neben seinem Stammsitz in Bad Neustadt vier weitere Standorte in Bad Berka, Frankfurt an der Oder, Gießen und Marburg mit insgesamt rund 5.400 Betten. Das Unternehmen kümmert sich vor allem um Herz- und Gefäßmedizin, Neuromedizin, Onkologie, Lungenerkrankungen und orthopädische und Unfallchirurgie. Zur Patientenentwicklung: 2020 wurden 808.655 Patienten behandelt. 2019 waren es 860.528. Im Jahr 2018 lag die Zahl bei 850.147. Im Jahr 2017 wurden 836.387 Patienten behandelt. 2016 waren es 813.747 und 2015 rund 765.000.

Pflegekräfte weiterhin gesucht

Am Standort Bad Neustadt sind laut dem Rhön-Klinikum-Betriebsratsvorsitzenden Helmut Bühner aktuell rund 3.000 Menschen beschäftigt. Ein möglicher drohender Personalabbau sei hier absolut kein Thema, Pflegekräfte würden weiterhin dringend gesucht, das Haus habe auch eine absolut positive Entwicklung gemacht und erwirtschafte - im Vergleich zu den anderen Häusern - mit einem Gewinn von zwölf Prozent den größten Teil des Unternehmensgewinns. Bühner fürchtet allerdings, dass Asklepios langfristig einzelne Abteilungen outsourcen könnte. Dann könnte dort - so die Befürchtung von Bühner - die bisherige Tarifbindung des Hauses nicht mehr greifen.

Hilfe für die Ukraine

Nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine und der Flucht von Millionen Menschen werden erste ukrainische Patienten auch in den Kliniken der Rhön-Klinikum AG behandelt. "Darüber hinaus stellt das Unternehmen Geflüchteten Unterkünfte in leerstehenden Immobilien des Konzerns bereit und unterstützt Ärzte, Kliniken und die Bevölkerung in der Ukraine mit Medikamenten, medizinischen Hilfsmitteln und Sachspenden," heißt es am Donnerstag (24.03.22) vom Unternehmen.