Rezessionsängste lassen Ölpreise sinken

Aus Sicht der Verbraucher hat die Ölheizung einen Vorteil, auch wenn sie mehr klimaschädliches CO2 ausstößt als die Gasheizung: Die Ölheizung verspricht im Moment stabilere Heizkosten. Trotz des Ölembargos gegen Russland und des Krieges in der Ukraine herrscht auf den Weltmärkten kein echter Mangel an Öl. Die drohende Rezession der Weltwirtschaft, die viele Experten inzwischen wegen Corona, Inflation und Lieferengpässen für möglich halten, könnte das Öl billiger machen. Weniger Wachstum bedeutet weniger Nachfrage nach Rohstoffen wie Öl und lässt deren Preise fallen.

Gaspreis steigt trotzdem weiter

Ganz anders sieht es beim Erdgas aus, das Deutschland bis zuletzt zur Hälfte aus Russland bezog. Sollte Präsident Wladimir Putin den Gashahn abdrehen, droht ein echter Mangel - schlimmstenfalls mit staatlicher Gaszuteilung. Privathaushalte sollen zwar auch in diesem Fall weiter Gas bekommen, die Frage ist aber: zu welchem Preis? Aktuell müssen sie für Heizöl wie für Erdgas gut doppelt so viel bezahlen wie vor einem Jahr. Der Gaspreis zeigt jedoch steil nach oben, während Heizöl sich verbilligen könnte. Hinzukommt, dass US-Präsident Biden einen Preisstopp beim Öl durchsetzen will.