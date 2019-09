Rezession: Maschinenbau in der Krise

Es läuft schlecht in der deutschen Industrie. So gab es statt eines erwarteten Anstiegs beim Markit-Index der Einkaufsmanager einen Rückgang - für die Industrie und auch für Dienstleister. Insgesamt stagniere dadurch in Deutschland der Stellenaufbau.

"Der Gegenwind für die deutsche Konjunktur bläst immer stärker." Stefan Kipar, BayernLB

Rezession in der Autoindustrie und im Maschinenbau

Die Automobilbranche steckt bereits in einer Rezession und der Maschinenbau stellt sich auf eine längere Durststrecke ein. Nach 2019 soll auch im Folgejahr die Produktion um zwei Prozent niedriger ausfallen. Das teilte der Maschinenbauverband VDMA mit.

Gründe: Handelsstreit, Protektionismus, Brexit

Der Handelsstreit zwischen den USA und China und ein wachsender Protektionismus rund um den Globus gingen nicht folgenlos am Exportweltmeister vorbei. Zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren sind nicht nur in der Industrie, sondern auch bei den Dienstleistern im September weniger neue Aufträge eingegangen. In der gesamten Privatwirtschaft deutet sich deshalb ein Abschwung an. Im Euro-Raum steigt die Rezession-Gefahr. Auch hier spielen die zahlreichen Unsicherheiten um den Brexit eine Rolle.